فيفو تطلق حاسوبها اللوحي Pad 3

أصدرت فيفو أجهزة أندرويد عديدة هذا العام، ويشمل ذلك الأجهزة الرائدة، مثل X Fold3 Pro و X100 Pro.

وقدمت الشركة الآن حاسوبها اللوحي Pad 3، وهو بديل أرخص لحاسوبها اللوحي Pad 3 Pro الذي وصل منذ ثلاثة أشهر تقريبًا.

وكما هو متوقع، فإن Pad 3 أصغر قليلًا من Pad 3 Pro المتميز بشاشة بقياس قدره 13 بوصة مع هيكل بأبعاد قدرها 289.6 ملم × 198.3 ملم × 6.6 ملم.

وعلى النقيض من ذلك، زودت فيفو Pad 3 بشاشة بقياس قدره 12.1 بوصة مع هيكل بأبعاد قدرها 266.43 ملم × 192 ملم × 6.57 ملم.

وبالإضافة إلى ذلك، يزن Pad 3 مقدار 589.2 جرامًا، بانخفاض قدره 89.7 جرامًا مقارنةً بوزن جهاز Pad 3 Pro.

وزودت فيفو حاسوبها اللوحي الجديد بمجموعة الشرائح الجديدة من كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3 المستوحى من Snapdragon 8 Gen 3 الرائد، بالإضافة إلى بطارية بسعة قدرها 10000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 44 واطًا مع نظام صوتي يتكون من 6 مكبرات صوت.

ويتضمن Pad 3 كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فلاش LED.

وعلاوة على ذلك، تنتج الشاشة التي نوعها IPS دقة قدرها 2800×1968 بكسلًا بكثافة قدرها 283 بكسلًا لكل بوصة مع توفير سطوع قدره 600 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا.

ويستخدم Pad 3 ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 أو UFS 4.0، اعتمادًا على إعداد التخزين المختار، قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويعمل الحاسوب اللوحي بواجهة المستخدم OriginOS 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويأتي حاسوب فيفو اللوحي الجديد بسعر قدره 345 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 385 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 430 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 470 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.