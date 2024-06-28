شاومي تطلق ساعتها الذكية Mitu Kids Watch 7A

أطلقت شاومي ساعتها الذكية Mitu Kids Watch 7A المزودة بتقنية 4G LTE ومكالمات الفيديو العالية الدقة وتتبع الذكاء الاصطناعي والمزيد.

وطرحت الشركة Mitu Kids Watch 7A بصفتها نموذجًا منخفض السعر من ساعة الأطفال الذكية الشهيرة.

وتتميز Mitu Kids Watch 7A بمزايا أمان محسنة، ومكالمات فيديو واضحة، وبطارية طويلة الأمد، مما يجعلها خيارًا مقنعًا للآباء الذين يبحثون عن راحة البال.

وصممت شاومي Mitu Kids Watch 7A مع أخذ سلامة الطفل في الحسبان، وتتميز بنظام تحديد المواقع الأمني ​​الشامل المكون من 9 طبقات.

وتستخدم تتبع الموقع المعزز بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن تحديد المواقع الداخلية بدقة، وتغطي أكثر من 4000 مركز تسوق رئيسي ومحطة قطار.

وتُخطر الساعة أولياء الأمور إذا دخل أطفالهم أو خرجوا من مناطق محددة سابقًا، مثل المنزل أو المدرسة، أو إذا كانت هناك تغييرات غير متوقعة في مسارات سفرهم.

وعلاوة على ذلك، فإنها تحتفظ بنسخة من سجل المواقع لمدة تصل إلى 90 يومًا، مما يتيح للآباء مراجعة المواقع السابقة لأطفالهم.

وتتيح الكاميرا الأمامية – التي تتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل، ذات الزاوية الواسعة – إجراء مكالمات فيديو واضحة وسلسة.

ويسمح هذا الأمر بتواصل بصري أفضل بين الآباء والأطفال، مما يوفر لمحة عن محيط الطفل لطمأنينة إضافية.

وتدعم الساعة أيضًا شبكة 4G LTE وتتميز بشاشة من نوع TFT بقياس قدره 1.4 بوصة بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي قدرها 48 ميجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 ميجابايت.

وتحتوي ساعة شاومي الذكية للأطفال بطارية بسعة قدرها 950 ميلي أمبير، مقترنة بشرائح منخفضة الطاقة وخوارزمية محسنة لتوفير الطاقة.

ويُترجم ذلك إلى عمر بطارية أطول، مما يضمن بقاء الساعة قيد التشغيل طوال اليوم دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

وتأتي Mitu Kids Watch 7A بثلاثة ألوان نابضة بالحياة وتتميز بتصميم جديد قوي لتعزيز المتانة. كما أنها مقاومة للماء حتى عمق قدره 20 مترًا، مما يسمح للأطفال بارتدائها أثناء اللعب أو أثناء غسل أيديهم دون قلق.

وتوفر الساعة وظائف مختلفة تتجاوز الأمان، إذ يمكن للأطفال الوصول إلى الدورات الرياضية الاحترافية، مع تعليمات إرشادية لتعزيز النشاط الصحي.

وتتكامل الساعة أيضًا مع Xiao Ai Classmate، وهو مساعد افتراضي للأطفال، وتدعم تطبيقات الدفع المحدودة مع أدوات الرقابة الأبوية.

وتعطي شاومي الأولوية لأمن البيانات من خلال Mitu Kids Watch 7A، إذ تشفّر البيانات عدة مرات، ويمكن للوالدين إدارة أذونات التطبيقات الخارجية لضمان خصوصية الأطفال.

وخضعت الساعة أيضًا لاختبارات وشهادات صارمة، مما يضمن السلامة والموثوقية. وتتاح Mitu Kids Watch 7A للطلب الأولي بدءًا من 1 من يوليو بسعر يبدأ من 50 دولارًا.