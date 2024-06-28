جوجل تمنح مستخدمي يوتيوب بريميوم مزايا جديدة

تمنح جوجل مستخدمي يوتيوب بريميوم مزايا جديدة عديدة، ويشمل ذلك التنزيلات الذكية ودعم وضع الصورة داخل صورة لفيديوهات Shorts، بالإضافة إلى طرح أوسع لميزة “الانتقال للأمام” Jump Ahead للتنقل عبر مقاطع الفيديو وتخطي الأجزاء المملة.

وتسمح منصة بث الفيديو بميزة التشغيل في الخلفية ووضع الصورة داخل صورة لمقاطع الفيديو الطويلة، وذلك حتى تتمكن من استهلاك المحتوى أثناء تصفح التطبيقات الأخرى.

وتعمل المنصة الآن على توسيع هذا الدعم ليشمل فيديوهات Shorts، بدءًا من المستخدمين عبر نظام التشغيل أندرويد.

وأصبح بإمكان مستخدمي يوتيوب بريميوم تصغير نافذة عرض Shorts حتى يتمكنوا من أداء مهام أخرى عبر أجهزتهم أثناء مشاهدة مقاطع Shorts.

وتضيف يوتيوب أيضًا زر “الانتقال للأمام” Jump Ahead الذي يظهر عندما ينقر المستخدمون نقرًا مزدوجًا للتخطي.

وعندما ينقر المستخدمون على الزر، تنتقل يوتيوب إلى أجزاء الفيديو الفضلى. وتستخدم المنصة مجموعة من بيانات المشاهدين والتعلم الآلي لتحديد هذه الأجزاء.

وكانت هذه الميزة قيد الاختبار منذ الشهر الماضي، وتطرح الآن لجميع مستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة، ومن المقرر طرحها لنظام iOS في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتضيف يوتيوب أيضًا مزايا تجريبية جديدة لمدة محدودة، ويشمل ذلك أداة محادثة ذكاء اصطناعي اختبرتها جوجل أول مرة في العام الماضي، مما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة على روبوت دردشة تتعلق بالفيديو أو طلب مشاهدة المحتوى المقترح دون الحاجة إلى التوقف عن مشاهدة ما يعرضونه على شاشاتهم.

وتجلب المنصة أداة محادثة الذكاء الاصطناعي لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة.

وتضيف منصة بث الفيديو المملوكة لشركة جوجل دعمًا ذكيًا لتنزيل فيديوهات Shorts. ويعني هذا أن يوتيوب تنزل تلقائيًا بعض مقاطع فيديوهات Shorts لمشاهدتها بلا إنترنت بناءً على سجل مشاهدة فيديوهات Shorts الأخيرة.

وبصرف النظر عن هذه المزايا، تختبر يوتيوب صفحة مشاهدة معادًا تصميمها عبر أجهزة الحواسيب لتسهيل العثور على المحتوى ذي الصلة.

ويزيل اشتراك بريميوم الإعلانات من مقاطع الفيديو ويمنح المشتركين إمكانية الوصول إلى المشاهدة في وضع عدم الاتصال و Music Premium والامتيازات الأخرى.

وفي شهر فبراير، قالت المنصة إن لديها أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم عبر اشتراك بريميوم، مع أنها تحاول حثّ أشخاص إضافيين على الدفع مقابل خدماتها.