جوجل تتخلى عن التمرير المستمر في نتائج البحث

توقف جوجل تجربة التمرير المستمر في نتائج البحث بصفته وسيلة لتسريع عرض نتائج البحث، إذ توفر الشركة نتائج إضافية أثناء التمرير بعد الصفحة الأولى من نتائج البحث.

وبدلًا من ذلك، يرى المستخدم شريط الصفحات التقليدي والقديم في الجهة السفلية لنتائج البحث.

ويعد التمرير المستمر بمنزلة وسيلة لعرض المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يمكن للمستخدمين التنقل بلا هدف في حالة من الاكتشاف المستمر.

وفي عام 2021، اعتمدت جوجل التمرير المستمر في نتائج بحث الهاتف المحمول، مما أظهر ما يصل إلى أربع صفحات من نتائج الويب قبل مطالبة المستخدمين بالنقر فوق رابط لرؤية المزيد.

وتبدأ جوجل بإيقاف التمرير المستمر لنتائج بحث جوجل لأجهزة الحواسيب.

وأطلقت جوجل التمرير المستمر عبر نتائج البحث ضمن أجهزة الحواسيب في شهر ديسمبر 2022 بعد أن أطلقته أول مرة في بحث الهاتف المحمول في شهر أكتوبر 2021.

ويعني ذلك أن التمرير المستمر استمر لمدة عام ونصف فقط عبر نتائج البحث لأجهزة الحواسيب.

وتزيل جوجل التمرير المستمر من نتائج بحث الهاتف المحمول في الشهر القادم.

وصرح متحدث باسم جوجل أن الشركة تزيل القدرة على التمرير المستمر عبر نتائج البحث لأجهزة الحواسيب، تليها نتائج البحث عبر الهاتف المحمول في الأشهر المقبلة.

ويظهر زر “التالي” الموجود في الجهة السفلية للصفحة في بحث أجهزة الحواسيب، في حين يظهر زر “نتائج إضافية” في بحث الهاتف المحمول.

وقالت الشركة إن هذا التغيير يهدف إلى السماح لها بتقديم نتائج البحث بسرعة في عمليات البحث الإضافية، بدلًا من تحميل النتائج تلقائيًا التي لم يطلبها المستخدمون.

وأوضحت الشركة أنها وجدت أن تحميل نتائج إضافية تلقائيًا لم يؤدِّ إلى زيادة الرضا بطريقة ملحوظة.

وتجري جوجل هذا التغيير؛ لأن عرض 10 نتائج فقط يكون أسرع وأن الأشخاص لا يجدون بالضرورة قيمة من الحصول على نتائج إضافية (نحو 6 صفحات عبر أجهزة الحواسيب)، مع أن الشركة قالت عند إطلاق التمرير المستمر عبر الهاتف المحمول إن معظم الأشخاص الذين يريدون معلومات إضافية يميلون إلى تصفح ما يصل إلى أربع صفحات من نتائج البحث.