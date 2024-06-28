بي إم دبليو تكشف عن سيارة M5 بمحرك هجين

تطرح بي إم دبليو أول مرة سيارة M5 بصفتها سيارة كهربائية هجينة PHEV مع محرك كهربائي يتماشى مع محرك V8 بسعة قدرها 4.4 لترات، وتزن سيارة السيدان 2444 كغ عند إطلاقها خلال الربع الأخير من عام 2024.

ويجعل هذا الوزن M5 الجديدة أثقل بنحو 454 كغ مقارنةً بالنموذج السابق. كما أنها تزن أكثر من شيفروليه تاهو لعام 2022 و Lucid Air Sapphire لعام 2024 ورينج روفر سبورت لعام 2024.

وعلى عكس السيارة الكهربائية Lucid Air Sapphire، لا يمكن لشركة بي إم دبليو إلقاء اللوم على البطارية التي تكفي لقطع مسافة قدرها 40 كم دون استخدام الوقود.

ولا تعد M5 أثقل سيارة كهربائية من بي إم دبليو، إذ يبلغ وزن سيارة i7 M70 الكهربائية بالكامل 2810 كغ.

وفي الوقت نفسه، يبلغ وزن سيارة i7 750e xDrive Sedan PHEV مقدار 2555 كغ.

وتستطيع سيارة M5 الكهربائية الهجينة التسارع من سرعة قدرها 0 كم في الساعة إلى سرعة قدرها 100 كم في الساعة خلال 3.4 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 305 كم في الساعة إذا حصلت على حزمة BMW M Driver.

وباستخدام المحرك الكهربائي فقط، يمكن أن تصل سرعتها إلى نحو 140 كم في الساعة.

وتعمل السيارة افتراضيًا في الوضع الهجين باستخدام كل من الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية، مع تحديد نسبة الإخراج لكل منهما من خلال كيفية إعداد السائق للسيارة في قائمة M Setup.

وعندما تنخفض طاقة البطارية، تقول بي إم دبليو إن المحرك يبدأ بإنتاج طاقة إضافية لشحنها.

وتصنع بي إم دبليو سيارات كهربائية بالكامل، ويشمل ذلك i4 M50 و i5 M60 و i7 M70، مع أن الشركة لديها خطط أكبر لإنتاج نموذج M كهربائي بالكامل بعد عامين من إطلاق معمارية Neue Klasse EV في عام 2025.

وتستخدم سيارات M الكهربائية المستقبلية البطاريات المطورة داخليًا ومحركات السيارات الكهربائية الخاصة بالشركة.

وتتضمن هذه المنصة أنظمة جديدة للكشف عن بيانات الاستشعار ونقلها إلى الحاسوب المركزي للسيارة الذي شارك قسم M في تطويره.

وقالت بي إم دبليو إن سياراتها الكهربائية المجهزة بهذا النظام المسمى Heart of Joy تتفاعل أسرع بعشر مرات من ذي قبل مع أشياء، مثل دوران العجلات أو الفرامل المغلقة، إلى جانب تحسينات التحكم في الثبات، والتحكم في الجر، والأداء العام.