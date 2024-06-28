آبل تطلق فيجين برو خارج الولايات المتحدة

وصلت نظارة الحوسبة المكانية فيجين برو Vision Pro من آبل إلى مواقع متاجر الشركة في جميع أنحاء الصين وهونج كونج واليابان وسنغافورة.

وتعد عمليات الإطلاق المرة الأولى التي يتوفر فيها جهاز فيجين برو رسميًا خارج الولايات المتحدة، إذ كان الجهاز معروضًا للبيع منذ شهر فبراير.

وبحسب ما ورد، تضاءل اهتمام المستهلك بنظارة الرأس البالغ سعرها 3500 دولار في الولايات المتحدة.

ويقال إن المبيعات تباطأت في الأشهر الخمسة التي تلت إطلاقها. ومن المقرر إطلاق فيجين برو في المملكة المتحدة وكندا في تاريخ 12 يوليو.

كما من المفترض إطلاق نظارة الرأس أيضًا في اليوم نفسه في أستراليا وفرنسا وألمانيا بصفته جزءًا من إصدار متدرج في أسواق إضافية، وهو ما قد تحتاج إليه آبل لإعادة تنشيط الحماس للجهاز.

وكانت التعليقات الخاصة بالجهاز مختلطة عمومًا. ونالت النظارة إعجاب الجزء الأكبر من المستخدمين المهتمين بالتكنولوجيا، مع أن هناك أسئلة بخصوص الوظيفة الفعلية للجهاز وسهولة التحكم المعتمد على الإيماءات والوزن والراحة والواقع الافتراضي عمومًا.

وخلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2024 الذي انعقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت آبل VisionOS 2، وهو أول تحديث رئيسي لنظام تشغيل فيجين برو.

ويتضمن ‌visionOS 2‌ مزايا عديدة وتغييرات جديدة، ويشمل ذلك تطبيق الصور المعاد تصميمه مع دعم SharePlay، والقدرة على تحويل الصور الثنائية الأبعاد الموجودة إلى صور مكانية، وإصدار أكبر وعريض جدًا من Mac Virtual Display يعادل شاشتين معًا بدقة قدرها 4K، بالإضافة إلى دعم الفأرة.

وتمزج فيجين برو بسلاسة المحتوى الرقمي بالعالم المادي لتقديم تجارب مكانية تغير طريقة العمل والتعاون والتواصل واستعادة الذكريات والاستمتاع بالترفيه.

ويمكن للعملاء زيارة متجر آبل عبر الإنترنت لحجز عرض توضيحي شخصي فردي لنظارة فيجين برو واكتشاف مجموعة من إمكانيات الحوسبة المكانية، بدءًا من التجارب الترفيهية وحتى التطبيقات المفضلة.

ويبدأ سعر الإصدار الأساسي بسعة قدرها 256 جيجابايت من 30000 يوان صيني في الصين و 28000 دولار هونج كونج في هونج كونج و 600000 ين ياباني في اليابان و 5300 دولار سنغافوري في سنغافورة و 3500 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة و 4000 يورو في فرنسا وألمانيا و 6000 دولار أسترالي في أستراليا و 5000 دولار كندي في كندا.

وتطرح آبل النظارة في الصين بسعر أعلى بمقدار 18 في المئة تقريبًا مقارنةً بسعرها في الولايات المتحدة، إذ يبدأ سعر الجهاز من نحو 4128 دولارًا في الصين مقارنة بسعرها البالغ قدره 3500 دولار في الولايات المتحدة.