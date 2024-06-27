هواوي تعلن بدء التشغيل التجاري لشبكات 5.5G المدعومة بالذكاء الاصطناعي 

أعلنت شركة هواوي خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال المنعقد حاليًا في شنغهاي (MWC Shanghai 2024)، بدء التشغيل التجاري لشبكات اتصالات الجيل الخامس والنصف المتقدمة (5.5G)، وتدشين عصر جديد من شبكات الاتصالات المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

ودعت الشركة جميع شركاء قطاع الاتصالات إلى دفع عجلة تطوير شبكات الجيل الخامس التي لاقت منذ انطلاقها عام 2019 رواجًا منقطع النظير حول العالم، وحققت في 5 سنوات أكثر مما حققته شبكات الجيل الرابع في 9 سنوات، وتكثيف جهود التعاون للاستفادة من مزايا المرحلة التالية من شبكات الجيل الخامس والنصف (5.5G) وفي مقدمتها السرعة التي تبلغ 10 أضعاف.

وركزت مشاركة هواوي في فعاليات الحدث وعدد من المؤتمرات والمنتديات التي نظمتها بنفسها على هامش الحدث في تسليط الضوء على سبل تعزيز عمل شبكات الجيل الخامس (5G)، ونشر المزيد من مميزاتها على طريق دعم التحول الرقمي ضمن مختلف سيناريوهات أعمال وخدمات قطاع الاتصالات والقطاعات والصناعات الأخرى للانتقال بها نحو عصر جديد من الرقمنة الذكية.

وعرضت أول مرة محفظتها الجديدة من المنتجات والحلول التي تدعم التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس والنصف (5.5G) المعروفة أيضًا بشبكات الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، وتدعم كذلك عمل الأجهزة الذكية اللازمة لشبكات الهاتف المحمول في عصر الذكاء الاصطناعي.

هواوي تطلق البرنامج العالمي لرواد الجيل الخامس المتقدم بمشاركة (دو) و(عمانتل):

استضافت هواوي على هامش مشاركتها في الحدث مؤتمر الإطلاق العالمي لبرنامج رواد الجيل الخامس المتقدم (5G-A Pioneers Program)، الذي نظمته بعنوان: “قيادة النجاح المشترك مع الجيل الخامس- المتقدم”.

وقد جمع هذا المؤتمر مشغلي الجيل الخامس الرائدين من جميع أنحاء العالم، بما يشمل: الثلاثة الكبار في الصين، و(هونغ كونغ تيليكوم)، و(دو)، و(عمانتل). وناقش المشاركون كيفية دفع عجلة التطوير العالي الجودة لشبكات الجيل الخامس، وسبل اغتنام الفرص التي يتيحها العالم الذكي القادم لصنع مساحة أكبر لنمو أسواق الاتصالات.

وأعلنت هواوي أيضًا أنها نجحت بالتعاون مع عدد من رواد مشغلي شبكات الجيل الخامس والشركاء والمنظمات ذات الصلة حول العالم بإطلاق مبادرة مشتركة في مجال تطوير الفيديو العالي الجودة عبر المحمول بالتماشي مع متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.

وذكرت أنها ستجري خلال الأيام الثلاثة المقبلة سلسلة اجتماعات مكثفة مع عدد من المشغلين العالميين وشركاء صناعة الاتصالات لمناقشة سبل تطوير الشبكات الثابتة للجيل الخامس المتقدم (F5G-A) وشبكات بروتوكول إنترنت الجيل الخامس والنصف (Net5.5G).

كما ذكرت أنه خلال العام الحالي 2024، هناك مشغلون من منطقة الشرق الأوسط حققوا سبقًا في ريادةِ النشر التجاري لشبكات الجيل الخامس المتقدم حول العالم، وباشروا فعليًا طرح باقات متميزة قائمة على تجارب شبكات الجيل الخامس المتقدم وتتمتع بمميزاتها الفائقة.

شبكات الجيل الخامس تجذب أكثر من 1.8 مليار مستخدم عالميًا:

أكدت هواوي أن عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس حول العالم قد تجاوز 1.8 مليار مستخدم، وأن العديد من المشغلين قد حصدوا فعليًا ثمار الموجة الأولى من فوائد شبكات الجيل الخامس على مستوى تطوير أعمالهم والمساهمة بتنمية وتطوير أعمال القطاعات الأخرى من خلال خدمات ومزايا جديدة مثل:

النمط الجديد من المكالمات التفاعلية الذكية المدعومة بمزايا الفيديو الفائق الوضوح.

الهواتف التي تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأبعاد الثلاثية دون نظارات.

تعزيز قدرات الشبكة للوفاء بمتطلباتها المتزايدة مثل السرعة العالية وزمن الوصول الأقل، وسبل دعم جملة واسعة من التطبيقات الصناعية.

بدء عصر جديد من الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أكد ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة هواوي ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال كلمة رئيسية ألقاها في افتتاح المؤتمر العالمي للجوال في شنغهاي، بدء عصر جديد من شبكات الهاتف المحمول المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وقال: “هذا العام الخامس منذ إطلاق الجيل الخامس تجاريًا، وقد حققت شبكات الجيل الخامس التجارية نجاحًا ملحوظًا وأحدثت تأثيرًا غير مسبوق في صناعة شبكات الجوال العالمية. ويمثل عام 2024 بدء عصر جديد من شبكات المحمول بقدرات الذكاء الاصطناعي بفضل بدء التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس المتقدم (5G-A) وطيف واسع من الأجهزة الذكية. ولن يغير هذا العصر التفاعل بين الإنسان والآلة فحسب، بل سينتقل بنا نحو مرحلة جديدة من إنتاج المحتوى والأجهزة المحمولة، وسيسفر ذلك عن نتائج إيجابية كثيرة على المجتمعات البشرية، ويوفر فرصًا جديدة لصناعة الهواتف المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي”.

وتقول هواوي إن شبكات الجيل الخامس المتقدم ستفتح المجال واسعًا أمام قدرات التآزر عبر الشبكات واقترانها بقدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما سيؤدي لظهور تطبيقات ذكية جديدة بتجارب مستخدم متنوعة ومتميزة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي الذكي.

وفي هذا الإطار، سلط يانغ شاوبينغ، عضو مجلس إدارة هواوي ورئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الضوء خلال كلمته على قدرات الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى توفير المزيد من فرص تعزيز قدرات شبكات الاتصالات وتنمية أعمالها وفوائدها للقطاعات والصناعات الأخرى والانتقال بها نحو مستوى جديد من الإنتاجية وجودة الخدمات.

حقبة جديدة من الاتصالات:

تمثل مرحلة الجيل الخامس المتقدم (5G-A) حقبة جديدة من الاتصالات السريعة الاستجابة والفائقة الموثوقية. وستدخل قدرات هذا الجيل إلى شبكات الإنتاج الصناعي بزمن انتقال حقيقي يبلغ 4 ميلّي في الثانية وموثوقية بنسبة تبلغ 99.999%، مما يلبي المتطلبات الأساسية لشبكات الإنتاج الصناعي ويحقق رؤية المجتمعات الرقمية.

كما سيوفر الجيل الخامس أيضًا قدرة شبكة تبلغ 10 جيجابت في الثانية، وسيقود الجيل الخامس المتقدم (5G-A) الصناعة إلى حقبة جديدة من تحقيق موارد جديدة من الدخل وتعزيز الخبرة، وينتقل بالخدمات من الخدمات الشاملة إلى الخدمات المتميزة حسب الطلب لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين.