فيفو تطلق هاتفها الذكي T3 Lite

كشفت فيفو عن T3 Lite، وهو هاتف جديد داعم لشبكات الجيل الخامس 5G بسعر منخفض.

ويتميز T3 Lite بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.56 بوصات وبدقة قدرها 1612×720 بكسلًا ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20:9 ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا وما يصل إلى 840 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

وزودت فيفو الهاتف الذكي الجديد بمعالج Dimensity 6300 الثماني النوى من ميدياتيك مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع eMMC 5.1. ويمكنك توسيع مساحة التخزين الداخلية حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة قدرها 15 واطًا مع ضمان صحة البطارية لمدة 4 سنوات.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويحتوي الجزء الخلفي كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8 وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4.

وفي الوقت نفسه، تحتوي الواجهة الأمامية كاميرا بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.0 للصور الشخصية والمكالمات المرئية.

ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 163.63 ملم × 75.58 ملم × 8.53 ملم، وبوزن قدرها 185 جرامًا.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى تصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار ومنفذًا صوتيًا وبلوتوث 5.4 ومنفذ USB من النوع C وماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مثبتًا على الجانب.

وتعليقًا على الإطلاق، قالت فيفو: “يسعدنا توسيع محفظة سلسلة T مع إطلاق T3 Lite 5G الجديد. صممنا هذا الجهاز للمستخدمين الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا الذين يبحثون عن أداء فائق بسعر في المتناول. يُظهر هذا الجهاز التزامنا بإتاحة الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة. واثقون بأن مستخدمينا من جيل الألفية الشباب يقدِّرون هذا الجهاز الجديد نظرًا إلى قدراته الاستثنائية في تعدد المهام وتجربة Turbo في كل جانب”.

ويأتي هاتف فيفو الجديد T3 Lite بسعر قدره 125 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 140 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.