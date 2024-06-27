فيجما تكشف عن أدوات تصميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت فيجما مجموعة من المزايا الجديدة، ويشمل ذلك إعادة تصميم رئيسية لواجهة المستخدم، وأدوات ذكاء اصطناعي جديدة لمساعدة الأشخاص في إنشاء المشاريع بسهولة، ووظيفة عرض الشرائح المضمنة.

وتهدف إعادة التصميم إلى وضع الأساس للعقد القادم، إذ ترى أشياء، مثل شريط أدوات جديد وزوايا مستديرة و 200 رمز جديد.

وتريد الشركة تقليل تركيز اللوحة على واجهة المستخدم مع زيادة التركيز على العمل وإنشاء شيء يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إليه بسهولة ويظل مفيدًا لخبراء فيجما.

وقالت فيجما إن هذه هي عملية إعادة التصميم المهمة الثالثة منذ إطلاق النسخة التجريبية المغلقة من فيجما.

وتطرح الشركة المظهر الجديد بصفته جزءًا من نسخة تجريبية محدودة، ويمكن للمستخدمين الانضمام إلى قائمة الانتظار إذا كانوا يريدون تجربته.

وبالإضافة إلى إعادة التصميم، أعلنت الشركة إضافة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المفيدة للبدء بسرعة بالتصميم.

وعرضت الشركة مثالًا لكيفية إنشاء تصميم تطبيق لمطعم جديد. وكتابة المطالبة في مربع النص، ابتكرت أدوات الذكاء الاصطناعي تصميمًا لتطبيق يحتوي قوائم وشريط علامات تبويب وأزرارًا لشركاء التوصيل، مثل Uber Eats وDoorDash، مع القدرة على تعديل التصميم.

وتقدم فيجما أيضًا مزايا الذكاء الاصطناعي القادرة على المساعدة في تسريع المهام الصغيرة بطرق كبيرة، مثل البحث عن الأصول المعزز بالذكاء الاصطناعي والنص المولد تلقائيًا في التصميمات.

وتسمح أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة للأشخاص الجدد في فيجما باختبار الأفكار بسهولة كبرى.

وتطلق فيجما أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في نسخة تجريبية محدودة، ويمكن للمستخدمين المهتمين الانضمام إلى قائمة الانتظار.

وتقول الشركة إن المدة التجريبية تستمر حتى نهاية العام. وأثناء وجودها في النسخة التجريبية، تكون أدوات الذكاء الاصطناعي مجانية، مع أن الشركة تقول إنها قد تضطر إلى تقديم حدود الاستخدام.

وبالإضافة إلى إعادة التصميم ومزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، تضيف فيجما الأداة الجديدة المسماة Figma Slides، وهي ميزة تشبه شرائح جوجل مدمجة مباشرةً في فيجما.

وحاول المستخدمون العثور على طريقة لإنشاء الشرائح، وتوجد الآن طريقة رسمية لإنشاء العروض التقديمية وتبادلها مباشرةً داخل التطبيق.