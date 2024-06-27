فولكس فاجن تستثمر مليارات الدولارات في ريفيان

تستثمر فولكس فاجن مليار دولار في ريفيان ضمن مشروع مشترك جديد يمنح شركة السيارات الألمانية العملاقة إمكانية الوصول إلى برامج شركة السيارات الكهربائية الأمريكية ومنصتها.

وتحصل ريفيان على مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار مع مرور الوقت، ليصل إجمالي المبلغ إلى 5 مليارات دولار.

وتشترك فولكس فاجن وريفيان في ملكية المشروع المشترك. وأعلنت الشركتان أنهما تقدمان مركبات مطورة عبر المشروع المشترك في النصف الثاني من العقد.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ريفيان المشروع الجديد، وأشار إلى أن الاستثمار يساعد الشركة في طرح الجيل التالي من سيارتها الكهربائية R2 في السوق بدءًا من عام 2026.

ومن المتوقع أن يكون نموذج R2 أقل سعرًا من المركبات الكهربائية الفاخرة الحالية R1T و R1S.

وقالت الشركتان إن الشراكة تجلب معمارية شركة ريفيان المتوفرة الآن من خلال الجيل الثاني من مركبات R1 المحدثة بالإضافة إلى برامج المركبات إلى سوق واسعة.

وأصبحت ريفيان واحدة من الشركات القليلة التي تستخدم معمارية المناطق لمركباتها التي تعتمد على وحدات تحكم كهربائية أقل من المعتاد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، أوليفر بلوم، إن جميع العلامات التجارية للشركة قد تستفيد من الشراكة مع ريفيان، ويشمل ذلك شركة السيارات الكهربائية الناشئة Scout Motors التي تخطط لإطلاق تشكيلة جديدة من الشاحنات الكهربائية في الولايات المتحدة.

ومثل الشركات الأخرى التي تنتج السيارات الكهربائية فقط، كانت ريفيان تكافح خلال مدة تراجع طلب السيارات الكهربائية.

وارتفعت مبيعات ريفيان، مع أن خسائرها تتزايد أيضًا، وتمتلك الشركة مقدار 8 مليارات دولار من النقد، مع أنها أقرت بأن التخفيضات قد تكون ضرورية إذا أرادت تحقيق الاستقرار.

وفي الوقت نفسه، كانت فولكس فاجن تمر بصراعاتها بخصوص السيارات الكهربائية. وتحقق نماذجها الكهربائية مبيعات جيدة، مع أن حصتها في السوق في أمريكا الشمالية تتقلص. وقد ابتليت برامجها بالأخطاء وشكاوى العملاء.

يشار إلى أن فولكس فاجن ليست أول شركة تصنيع سيارات قديمة تتعاون مع ريفيان.

وكانت الشركة تخطط للمشاركة في تطوير سيارة دفع رباعي كهربائية مع فورد، مع أن الخطط ألغيت وسط جائحة فيروس كورونا.

واستثمرت فورد مقدار 500 مليون دولار في ريفيان، إلى جانب مقدار 700 مليون دولار من أمازون.