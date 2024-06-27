سامسونج قد تعتمد على معالجات ميدياتيك في سلسلة جالاكسي S25 القادمة

تتجه سامسونج لإحداث تغيير جذري في إستراتيجيتها المتعلقة بالمعالجات المستخدمة في هواتفها الرائدة. وفقًا لشائعات جديدة.

وأفادت وسائل إعلام محلية كورية بأن الشركة قد تعتمد في سلسلة هواتف جالاكسي S25 القادمة على ثلاثة أنواع من المعالجات، ومنها معالجات Dimensity من شركة ميدياتيك.

وتستخدم سامسونج في هواتفها الرائدة عادةً معالجات سنابدراجون للإصدارات التي تطلقها في الولايات المتحدة والصين وبعض الأسواق الأخرى، في حين أنها تستخدم معالجات Exynos الخاصة بها في باقي دول العالم.

وتشير التقارير إلى أن سامسونج تواجه تحديات كبيرة في إنتاج معالجات Exynos 2500، إذ بلغ معدل الإنتاج نحو 20% فقط في الأشهر الأخيرة، وهو معدل غير كافٍ.

وفي حال فشلت سامسونج في تحقيق معدل إنتاج يبلغ 60% بحلول نهاية سبتمبر، فقد تضطر الشركة إلى الاعتماد على معالجات سنابدراجون 8 جين 4 عالميًا في هواتف جالاكسي S25، وهي المعالجات المفضلة لعملاء الشركة، مع أن ذلك قد يُعد خسارة لقسم أشباه الموصلات في الشركة الكورية.

وتخطط سامسونج لتبني خطط بديلة إذا لم تتمكن من إنتاج ما يكفي من معالجات Exynos، إذ قد تتجه إلى استخدام معالجات Dimensity من ميدياتيك في بعض الأسواق.

وتشير تقارير إلى أن ميدياتيك قد تقدم تخفيضات حصرية لسامسونج، مما قد يسهم في خفض تكاليف الإنتاج.

ومن الجدير بالذكر أن تكلفة معالجات سنابدراجون الجديدة تزداد بنحو ملحوظ، إذ من المتوقع أن يرتفع سعر معالج سنابدراجون 8 جين 4 بنسبة قدرها 30% ليصل إلى نحو 260 دولارًا، لذا قد تسعى سامسونج إلى تقليل الاعتماد عليها لتجنب زيادة تكاليف هواتفها.

وإذا تحقق هذا السيناريو، ستكون هذه أول مرة تعتمد فيها سامسونج على ثلاث معالجات مختلفة في سلسلة هواتفها الرائدة التي ستطلقها الشركة مطلع العام المقبل.