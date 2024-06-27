ريماك تدخل عالم السيارات الكهربائية الذاتية القيادة

تستعد ريماك Rimac لإطلاق خدمة جديدة لسيارات الأجرة الروبوتية في كرواتيا.

وقالت شركة السيارات الكهربائية الخارقة إن الخدمة الجديدة تحمل اسم فيرن Verne، ومن المفترض إطلاقها في زغرب في عام 2026.

وتعد ريماك علامة تجارية مرغوبة للغاية، إذ دعا العديد من صانعي السيارات القدامى الشركة الناشئة لمساعدتهم في بناء سياراتهم الكهربائية الخارقة.

وبالإضافة إلى صنع سيارة نيفيرا Nevera الخارقة التي حطمت الأرقام القياسية، استحوذت ريماك أيضًا على بوجاتي Bugatti من فولكس فاجن في عام 2021 في خطوة مفاجئة أدت إلى إنشاء شركة جديدة تسمى بوجاتي ريماك.

وتستعد الآن شركة السيارات الكهربائية الخارقة لإطلاق سيارة أجرة روبوتية، إذ تعمل الشركة على التكنولوجيا المستقلة منذ عام 2017.

وتلقت الشركة في عام 2021 مقدار 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي بصفتها جزءًا من خطة إنعاش قدرها 6.3 مليارات يورو لكرواتيا، كما تلقت الشركة تمويلًا من شركتي هيونداي وكيا.

وكان يطلق على Verne سابقًا اسم Project 3 Mobility، ومن المفترض أن تكون سيارة الأجرة الروبوتية كهربائية بالكامل وتعتمد على التكنولوجيا الذاتية القيادة من Mobileye، الشركة المملوكة لشركة إنتل التي توفر تكنولوجيا مساعدة السائق المستقلة والمتقدمة للعديد من شركات صناعة السيارات.

وتستخدم Verne نظام القيادة الذاتية Mobileye Drive، بالإضافة إلى برنامج الحشد الجماعي للبيانات المسمى Road Experience Management الذي يستخدم بيانات في الوقت الفعلي من المركبات المجهزة بتكنولوجيا Mobileye لإنشاء خريطة عالمية ثلاثية الأبعاد.

وتفتقر السيارة الذاتية القيادة من المستوى الرابع إلى أدوات التحكم التقليدية، مثل عجلة القيادة والدواسات، كما اختفت أيضًا اللمسات المألوفة الأخرى، مثل ماسحات الزجاج الأمامي والمرايا الجانبية، من أجل تقليل السحب وتعزيز التجربة الديناميكية الهوائية.

وتبدو سيارة Verne الأولى مختلفة جذريًا عن معظم السيارات الذاتية القيادة الموجودة على الطريق اليوم.

وبدلًا من اختيار سيارة فان صغيرة معدلة أو حافلة مكوكية مع أجهزة استشعار بارزة، فإن سيارة Verne صغيرة مع المظهر العام لسيارة هاتشباك ذات البابين، ومن المؤكد أن بابي السيارة المنزلقين يلفتان الانتباه، إذ تقول ريماك إنهما مصممان لسهولة الدخول.

ولن تكون سيارات الأجرة الروبوتية في متناول الأثرياء فقط، إذ وعدت الشركة بأن خدمة النقل ستكون في متناول الجميع.

وتمتد شاشة بقياس قدره 43 بوصة على عرض لوحة القيادة وتتضمن أدوات للوسائط وأدوات التحكم في المقصورة والطقس.

وتقول الشركة إن الركاب قادرون على الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة الأفلام عبر الشاشة العريضة. ويوجد 17 مكبر صوت في جميع أنحاء السيارة مع نظام الصوت دولبي أتموس Dolby Atmos.

ويمكن استدعاء سيارة الأجرة الروبوتية عبر تطبيق، مثل أوبر. ومن خلال التطبيق، يمكن للعملاء تخصيص إعدادات معينة، مثل درجة الحرارة والإضاءة وحتى الرائحة، قبل وصول السيارة.

وتتصل جميع المركبات ببعضها بعضًا، مما يسمح للشركة بتحسين مهام إدارة الأسطول. وتعتزم ريماك طرح خدمة Verne في مدن أوروبية بعد زغرب، ومن ثم لاحقًا في الشرق الأوسط.

ووقعت الشركة اتفاقيات مع 11 مدينة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والشرق الأوسط، وتتفاوض مع أكثر من 30 مدينة حول العالم.