جوجل كروم يضيف تحسينات جديدة لتحسين تجربة البحث

أعلنت شركة جوجل إطلاق عدة مزايا جديدة لمتصفح كروم في نظامي التشغيل أندرويد و iOS بهدف تعزيز تجربة البحث وتبسيطها في الأجهزة المحمولة، وتركز هذه التحديثات على تحسين كفاءة إنجاز المهام اليومية، والبقاء على اطلاع على آخر المستجدات والمواضيع الرائجة.

ومن أبرز الإضافات الجديدة ميزة “إجراءات كروم” في نتائج البحث المحلية، إذ سيُظهر المتصفح أزرارًا مختصرة لتنفيذ إجراءات سريعة، مثل الاتصال المباشر بالمؤسسة أو الحصول على إرشادات للوصول إليها أو قراءة تقييمات المستخدمين السابقين عند إجراء بحث عن مطعم أو أي شركة محلية أخرى عبر الهاتف الذكي.

وتتوفر هذه الميزة حاليًا في أجهزة أندرويد، ومن المقرر أن توفرها جوجل في نظام التشغيل iOS في وقت لاحق من هذا العام.

وسيستفيد مستخدمو الأجهزة اللوحية من شريط العنوان المعاد تصميمه في المتصفح، ويستغل هذا التصميم الجديد مساحة الشاشة الكبيرة، ويتماشى مع لغة التصميم “Material You” التي تتبناها جوجل، كما يضمن التصميم الجديد بقاء الصفحة المفتوحة مرئية أسفل القائمة المنسدلة لشريط العنوان، مما يسهل عملية العودة إليها عند الحاجة.

وتتيح جوجل أيضًا ميزة “اقتراحات الاختصارات” في شريط العنوان، التي تساعد على الانتقال إلى مواقع الويب بناءً على عادات الكتابة المعتادة. على سبيل المثال: إذا كان المستخدم يبحث عادةً باستخدام عبارة “مواعيد السفر” للوصول إلى موقع نظام النقل المحلي، فسوف يعطي كروم الأولوية لهذا الاقتراح عند بدء الكتابة.

وسيحظى مستخدمو نظام التشغيل iOS الآن باقتراحات البحث الرائجة في شريط عنوان كروم، وهي ميزة كانت متوفرة سابقًا فقط في أجهزة أندرويد، وتظهر هذه الاقتراحات أسفل عمليات البحث الأخيرة عند النقر على شريط العنوان من صفحة علامة التبويب الجديدة، مما يوفر للمستخدمين مصدر إلهام لعملية البحث التالية في الويب.

وسيستمتع هواة الرياضة ببطاقات المباريات الرياضية المباشرة في موجز كروم الموجود في صفحة علامة التبويب الجديدة. وتوفر هذه البطاقات تحديثات تلقائية لنتائج المباريات وأبرز الأحداث للفرق المفضلة، مما يضمن البقاء على اطلاع دائم على أحدث الأخبار الرياضية.

وتسهم هذه التحديثات الجديدة من جوجل كروم في تعزيز كفاءة تجربة البحث في الأجهزة المحمولة، وجعل المهام الشائعة أسرع، وتقديم اقتراحات مخصصة.