هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تكشف عن إنجازات أكاديمية التنظيمات الرقمية في عام 2023

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التقرير السنوي لأكاديمية التنظيمات الرقمية لعام 2023، الذي سلط الضوء على مسيرة مميزة من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كرائدة عالمية في مجال تبني التنظيم الرقمي.

ويرصد التقرير الدور القيادي للمملكة في تبني التنظيم الرقمي عالميًا من خلال بناء أسلوب تنظيمي جديد ومبتكر، وما نتج عنه من إنشاء أكاديمية التنظيمات الرقمية لتعنى بتطوير الكوادر البشرية الوطنية وتمكينهم من قيادة التطلعات في مجال السياسات والتنظيمات الرقمية الممكنة للمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر.

نشأة أكاديمية التنظيمات الرقمية:

يُبرز التقرير مراحل نشأة أكاديمية التنظيمات الرقمية منذ انطلاقتها في عام 2021، بالشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة، وذلك لتأهيل القدرات الوطنية المتخصصة في التنظيمات الرقمية.

كما تهدف الأكاديمية إلى نقل المعرفة، والمساهمة في تحقيق التميز وتعزيز النضج التنظيمي الرقمي عبر إعداد برامج نوعية مختلفة تتعلق بالسياسات العامة والجوانب التنظيمية من خلال شراكات إستراتيجية مع المنظمات الدولية.

واعتمدت الأكاديمية في تنفيذ برامجها على مسارين وهما:

مسار البرامج المهنية: وهو المسار الذي يُعنى بتقديم برامج تدريبية نوعية في مجال التنظيم الرقمي، تُركِّز في القدرة على التعامل مع البيئات التنظيمية، ودعم عمليات صناعة القرار في مجال السياسات والتنظيمات الرقمية، وإجراء التحليلات اللازمة في مجال صناعة السياسات.

وهو المسار الذي يُعنى بتقديم برامج تدريبية نوعية في مجال التنظيم الرقمي، تُركِّز في القدرة على التعامل مع البيئات التنظيمية، ودعم عمليات صناعة القرار في مجال السياسات والتنظيمات الرقمية، وإجراء التحليلات اللازمة في مجال صناعة السياسات. مسار البرامج الإثرائية: وهو المسار الذي يُعنى بعقد عدد من الندوات ومناقشة الأبحاث الحديثة في مجال التنظيمات الرقمية بالتعاون مع خبراء وباحثين عالميين، ويركز في الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنظيمات، ومواكبة التطورات والتوجهات المستقبلية.

إنجازات الأكاديمية في عام 2023:

تطرق التقرير أيضًا إلى إنجازات أكاديمية التنظيمات الرقمية خلال عام 2023، التي شملت تنفيذ 15 برنامجًا إثرائيًا استفاد منها نحو 150 شخصًا.

كما قدمت الأكاديمية 10 برامج تدريبية لما وصل إلى 391 متدربًا محليًا، و 123 متدربًا دوليًا من 52 دولة، بالإضافة إلى 22 جهة استفادت من البرامج المقدمة.

#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تصدر التقرير السنوي لأكاديمية التنظيمات الرقمية للعام 2023 للمزيد:https://t.co/4VevrpbNEq pic.twitter.com/o29zjwxT7p — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) June 26, 2024

وأشار التقرير إلى أبرز الجهود المبذولة خلال العام الماضي من خلال عقد 7 شراكات أكاديمية عالمية في تقديم البرامج التدريبية، وتخريج 20 قائدًا وقائدة من البرنامج التنفيذي مع جامعة (HEC PARIS) الجامعة الأولى عالميًا في مجال التدريب التنفيذي.

وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية التنظيمات الرقمية تشكلت ضمن توجهات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لتعزيز ريادة المملكة في المجال، مرتكزة على تمكين القدرة التنظيمية، وتحسين العمل التنظيمي التشاركي، وقيادة الابتكار التنظيمي عبر الممارسات المبتكرة.

لذلك يُعدّ التقرير السنوي للأكاديمية شهادة على التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في هذا المجال.

يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا من خلال هذا الرابط.