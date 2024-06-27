أمازون تخطط لإطلاق متجر للمنتجات المنخفضة السعر

عقدت أمازون اجتماعًا مغلقًا مع البائعين في الصين لإعلان خططها لإطلاق متجر إلكتروني من أجل بيع المنتجات المنخفضة التكلفة، وفقًا لما نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني في تقرير أخير.

وأفاد التقرير نقلًا عن مصادر مطلعة بأن أمازون ستقدم في المتجر المنتظر بضائع منخفضة التكلفة مثل الملابس والأدوات المنزلية وغيرها. ومن المتوقع إطلاق هذا المتجر في الخريف المقبل.

وتسعى أمازون إلى تحسين موقعها التنافسي أمام منصتي تيمو و “شي إن”، اللتين توسعتا بنحو كبير في السوق الأمريكية والعالمية في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تكون أسعار العديد من المنتجات في المتجر الجديد لأمازون أقل من 20 دولارًا. ومن المنتجات التي عرضتها الشركة خلال عرضها التقديمي أمام البائعين أدوات مثل جهاز تدليك الوجه وأوزان اليد وأغطية الهواتف وغيرها.

وتتوقع أمازون شحن منتجات متجرها القادم من الصين إلى الولايات المتحدة في غضون 10 أيام في المتوسط، كما ستنافس أمازون منصة “شي إن” عن طريق إنتاج المنتجات بكميات صغيرة، لكي يتمكن البائعون من اختبار المنتجات الجديدة، ومعرفة مدى نجاحها قبل زيادة الإنتاج.

وقال متحدث باسم الشركة: “نحن دائمًا نستكشف طرقًا جديدة للعمل مع شركائنا من البائعين لإرضاء عملائنا بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار منخفضة وراحة كبيرة”، دون الإشارة إلى موعد محدد لإطلاق المتجر.

وتثير تلك التقارير تساؤلات حول نوعية الرقابة التي ستعتمدها أمازون في هذا المتجر الجديد، وجودة المنتجات التي ستقدمها مع انخفاض أسعارها.