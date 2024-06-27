أفضل السماعات اللاسلكية من سوني في عام 2024

تُنتج شركة سوني مجموعة متنوعة من السماعات اللاسلكية العالية الجودة والمناسبة لفئات مختلفة من المستخدمين، فبعضها مصمم خصوصًا لهواة الألعاب وتوفر مزايا متعددة لضمان توفير تجربة صوتية غامرة في أثناء جلسات اللعب، وبعض سماعات سوني مناسبة للسفر والتركيز فهي تدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة لمنع أي أصوات من البيئة المحيطة بك من التسرب إلى أذنيك.

فإذا كنت تفكر في شراء سماعة لاسلكية جديدة من سوني، يمكنك اختيار واحدة من القائمة التالية التي تتضمن 5 من أفضل السماعات اللاسلكية من سوني في عام 2024:

1- سماعات سوني WH-1000XM5:

تمتاز سماعات WH-1000XM5 بتصميمها الأنيق وهي مريحة للارتداء لساعات طويلة وتوفر صوتًا نقيًا وواضحًا، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، كما تدعم وضع الشفافية لتتمكن من الاستماع إلى الأصوات المحيطة بك دون التأثير في جودة الصوت الصادر من السماعة.

تستمر سماعة WH-1000XM5 بالعمل مدة قدرها 30 ساعة مع علبة الشحن عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، ولمدة قدرها 40 ساعة عند إيقاف تشغيلها.

تُباع سماعات سوني WH-1000XM5 بسعر قدره 398 دولارًا.

2- سماعات سوني WF-1000XM5:

تأتي سماعات سوني WF-1000XM5 بتصميم مُحسّن مقارنةً بالطراز السابق WF-1000XM4، وتمتاز بوزنها الخفيف وحجمها الصغير، وهذه المزايا تمنح المستخدم المزيد من الراحة عند وضع السماعات في الأذن.

توفر هذه السماعات صوتًا واضحًا في أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية المختلفة وعند إجراء المكالمات، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وعندما تبدأ بالتحدث مع شخص ما في أثناء الاستماع باستخدام هذه السماعات ستتوقف الموسيقا مؤقتًا، وينشط وضع الشفافية تلقائيًا.

تستمر سماعات سوني WF-1000XM5 بالعمل لمدة قدرها 24 ساعة مع علبة الشحن عند تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة.

تُباع سماعات Sony WF-1000XM5 بسعر قدره 300 دولار.

3- سماعات WH-CH720N:

إذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية من سوني تُباع بسعر منخفض فستكون WH-CH720N مناسبة لك، فهي تُباع بسعر قدره 64 دولارًا فقط، وتتمتع بالعديد من المزايا.

إذ تمتاز بأنها خفيفة الوزن ومريحة للاستخدام لساعات طويلة، وتوفر صوتًا واضحًا وعالي الجودة، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة. وتستمر سماعات سوني WH-CH720N بالعمل لمدة تصل إلى 35 ساعة.

تمتاز هذه السماعات أيضًا بدعم المساعد الصوتي أليكسا ومساعد جوجل لتسهيل التحكم في المقاطع الصوتية التي تستمع إليها والمكالمات من خلال الأوامر الصوتية.

4- سماعات INZONE H5:

تُعد سماعات Sony INZONE H5 خيارًا مناسبًا لهواة الألعاب الذين يبحثون عن تجربة صوتية غامرة ومريحة، فهذه السماعات تمتاز بتصميمها المريح والخفيف الوزن، وتدعم تقنية الصوت المكاني، وخاصية إلغاء الضوضاء وتتضمن ميكروفونًا عالي الجودة، وتوفر صوتًا واضحًا، وكل هذه المزايا تضمن للمستخدم الاستمتاع بتجربة لعب غامرة.

تتوافق هذه السماعات مع الحواسيب المحمولة وأجهزة PlayStation 5، وتمتاز بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ يمكن أن تستمر بالعمل مدة قدرها 28 ساعة.

تُباع سماعات INZONE H5 بسعر قدره 148 دولارًا.

5- سماعات LinkBuds:

تأتي سماعات سوني LinkBuds بتصميم حلقي مفتوح (Open-Ring) يسمح لك بالبقاء على اتصال بالبيئة المحيطة بك في أثناء الاستماع إلى الموسيقا أو إجراء المكالمات. كما تمتاز بأنها خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، وهي مريحة للاستخدام مدة طويلة.

توفر هذه السماعات صوتًا متوازنًا وعالي الجودة، ويمكنك توصيلها بجهازين في الوقت نفسه، كما يمكنك استخدام المساعد الصوتي أليكسا للتحكم في الموسيقا، وإجراء المكالمات. ويمكن أن تستمر هذه السماعات بالعمل مدة قدرها 20 ساعة.

تُباع سماعات LinkBuds بسعر قدره 128 دولارًا.