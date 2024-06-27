آبل تقدم ميزة “تسهيلات سماعات الرأس” في macOS Sequoia

في خطوة جديدة لتعزيز تجربة الصوت لدى مستخدمي حواسيب ماك، أعلنت شركة آبل تقديم ميزة “تسهيلات سماعات الرأس” Headphones Accommodation المتاحة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد مع نظام التشغيل الجديد macOS Sequoia.

وتمكّن هذه الميزة مستخدمي حواسيب ماك من تخصيص صوت سماعات AirPods و Beats الخاصة بهم لتناسب احتياجاتهم السمعية.

وتتيح تلك الميزة تضخيم الأصوات الهادئة وضبط ترددات معينة لجعل الصوت أكثر وضوحًا ودقة عند الاستماع إلى الصوتيات وإجراء المكالمات الهاتفية، كما تسمح باستخدام تخطيطات السمع في تطبيق صحتي في هواتف آيفون لتخصيص الصوت.

ورُصدت ميزة “تسهيلات سماعات الرأس” في إعدادات النظام في النسخة التجريبية من نظام macOS Sequoia.

ويمكن لمستخدمي حواسيب ماك الآن تخصيص تجربتهم الصوتية باستخدام سماعات AirPods أو Beats المتوافقة، ويمكن الوصول إلى ميزة “تسهيلات سماعات الرأس” عبر الذهاب إلى إعدادات النظام، والضغط على تسهيلات الاستخدام، ثم اختيار “الصوت”.

وقدمت آبل تلك الميزة أول مرة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد في عام 2020 مع نظامي iOS 14 وiPadOS 14، وهي تلبي احتياجات الأفراد الذين يعانون ضعفًا بسيطًا في السمع أو الذين يفضلون تحسين العناصر الصوتية الهادئة، أو الذين لديهم حساسية سمعية أو تفضيلات خاصة.

وتتوفر هذه الميزة حاليًا في النسخة التجريبية للمطورين من نظام macOS Sequoia، ومن المتوقع إصدار النسخة التجريبية العامة للمستخدمين في شهر يوليو المقبل، وإطلاق النسخة النهائية بحلول شهر سبتمبر المقبل.