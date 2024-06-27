آبل تضيف دعمًا لبروتوكول RCS في iOS 18

أضافت آبل دعمًا لخدمات الاتصالات الغنية RCS إلى تطبيق الرسائل. ووصلت هذه الميزة بصفتها جزءًا من الإصدار التجريبي الثاني للمطورين لنظام iOS 18.

وتعد خدمات الاتصالات الغنية RCS بمنزلة بروتوكول مراسلة يستخدم الإنترنت للسماح لك بإرسال واستقبال الملفات والصور العالية الجودة، ورؤية مؤشرات الكتابة، والحصول على إيصالات القراءة، وبدء محادثات جماعية والمزيد.

ودون خدمات الاتصالات الغنية، كان بإمكان مستخدمي آيفون مراسلة مستخدمي أندرويد عبر الرسائل النصية القصيرة SMS أو رسائل الوسائط المتعددة MMS.

في حين كان بالإمكان تبادل الوسائط والحصول على إيصالات القراءة واستخدام المزايا الأخرى مع مستخدمي أجهزة آبل الآخرين عبر iMessage.

وتتيح خدمات الاتصالات الغنية مزايا الرسائل النصية الحديثة بين أنظمة التشغيل، بدءًا من إيصالات القراءة ومؤشرات الكتابة وحتى إرسال واستقبال الصور والفيديوهات العالية الدقة.

ومن خلال هذا التحديث، يمكن لمستخدمي آيفون البدء بإرسال الرسائل النصية وتبادل الملفات مع أي شخص يستخدم جهازًا يدعم بروتوكول RCS، الأمر الذي يشمل معظم هواتف أندرويد.

وتظل الرسائل الواردة من أجهزة أندرويد تظهر على شكل فقاعات خضراء في iMessage.

ويمكن للمستخدمين رؤية خيار RCS إذا ثبتوا الإصدار التجريبي من iOS 18 للمطورين، ولن تعمل الميزة إلا إذا كان مشغل شبكة الجوال يدعم RCS وحدث حزمة الشبكة لنظام iOS 18.

وذكرت آبل حصول نظام التشغيل iOS 18 على دعم RCS خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر المطورين العالمي WWDC في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت آبل في بيانها الصحفي الذي يوضح بالتفصيل iOS 18: “عند مراسلة جهات الاتصال التي ليس لديها جهاز آبل، أصبح تطبيق الرسائل يدعم RCS الآن للحصول على وسائط ثرية ومراسلة جماعية موثوقة مقارنةً بالرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة”.

وطالب مستخدمو آيفون وأندرويد على حد سواء آبل بدعم خدمة RCS لأنها تسهل إرسال الرسائل وتبادل الأشياء مع الأشخاص بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه.

وحثت جوجل آبل لسنوات على كسر الفجوة بين الفقاعتين الزرقاء والخضراء.