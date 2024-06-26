OpenAI تطلق تطبيق ChatGPT لأجهزة ماك لكافة المستخدمين

أعلنت شركة OpenAI إتاحة تطبيق ChatGPT لأجهزة الحاسوب العاملة بنظام ماك macOS لكافة المستخدمين. وكانت الشركة قد أعلنت التطبيق مع تحديثات أخرى مهمة في وقت سابق من العام خلال “حدث الربيع” الذي عقدته في مايو الماضي.

ويعمل تطبيق ChatGPT في نظام macOS بالنموذج الجديد GPT-4o، ويسمح للمستخدمين بإرسال استفسارات إلى روبوت الدردشة عبر الإدخال النصي أو الصوتي مثل الموقع الإلكتروني.

ويمكنك تسجيل الدخول إلى تطبيق ChatGPT في أجهزة ماك باستخدام البريد الإلكتروني أو حساب جوجل أو حساب مايكروسوفت.

ويجعل التطبيق استخدام ChatGPT أكثر سهولة من الموقع الإلكتروني الذي يصل إليه المستخدمون عبر المتصفح، إذ يمكن استخدام اختصار لوحة المفاتيح “Option + المسافة” لتفعيله من أي شاشة، كما يظهر شريط بحث مشابه لميزة Spotlight في أجهزة آبل لكتابة الاستفسارات.

ويعمل التطبيق في حواسيب ماك مع أنواع مختلفة من المدخلات. على سبيل المثال: يمكن تحميل الملفات أو الصور أو لقطات الشاشة، كما يمكن أيضًا تحديد جزء من النص في مستند، وكتابة التعليمات بشأنها في ChatGPT.

وباستخدام شريط القائمة، يمكن بدء محادثة مؤقتة، وإدارة المزايا المختلفة مثل الذاكرة والمحادثات المؤرشفة، وتصدير المحادثات وتغيير حجم النص، وغيرها، كما يتيح التطبيق أيضًا الوصول إلى المحادثات السابقة مع ChatGPT من خلال الشريط الجانبي الأيسر.

وكان تطبيق ChatGPT لنظام macOS متاحًا بالفعل للمستخدمين المميزين منذ إطلاقه، كما تتيح الشركة تطبيقات أخرى أصلية لأجهزة أندرويد وهواتف آيفون.

وتعمل OpenAI على تطوير تطبيق خاص بنظام ويندوز، ومن المقرر إطلاقه “في وقت لاحق من هذا العام”.