HMD تطلق أجهزة جديدة غير ذكية

عادت HMD إلى إطلاق هواتف غير ذكية بعد أن كشفت عن نماذج مختلفة في الأشهر القليلة الماضية.

وكشفت الشركة عن 110 و 105، وهما جهازان جديدان غير ذكيين يستخدمان علامة الشركة التجارية، وذلك بالتزامن مع إطلاقها Nokia 220 و Nokia 235.

ويعد HMD 105 و HMD 110 بديلين لجهازي Nokia 105 و Nokia 110.

ويأتي هاتف 110 مزودًا بظهر متدرج لوني وطلاء من السيراميك وإطار داخلي معدني، وهو معتمد من معيار IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ. ويأتي بأبعاد قدرها 115.5 ملم × 49.5 ملم × 14 ملم، وبوزن قدره 78 جرامًا.

ويحتوي HMD 110 شاشة بدقة قدرها 160×120 بكسلًا وبقياس قدره 2 بوصة مع كاميرا خلفية بدقة قدرها QVGA ومنفذ صوتي ومنفذ USB من النوع C، وبطارية قابلة للإزالة بسعة قدرها 1000 ميلي أمبير تتيح وقت استعداد مدته 18 يومًا، ووقت تحدث قدره 14 ساعة.

ويعمل الهاتف بنظام RTOS ويحتوي ذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 ميجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية قدرها 4 ميجابايت ويدعم بطاقات microSD لزيادة السعة حتى 32 جيجابايت، وهو هاتف يدعم شبكات الجيل الثاني 2G.

ويعد هاتف 105 أساسًا هاتف 110 نفسه دون كاميرا خلفية، مما يعني أنه يحتوي شاشة بدقة قدرها 160×120 بكسلًا بقياس قدره 2 بوصة، ومنفذًا صوتيًا ومنفذ USB من النوع C وبطارية بسعة قدرها 1000 ميلي أمبير.

ويأتي HMD 105 بأبعاد قدرها 115.5 ملم × 49.5 ملم × 14 ملم، وبوزن قدره 77 جرامًا، وهو مزود بلوحة مفاتيح كبيرة تعمل باللمس ومصباح يدوي مزدوج ومساحة تخزين داخلية تتسع لمقدار 2000 جهة اتصال.

ويتميز الجهازان بميزة متحدث الهاتف وتسجيل المكالمات تلقائيًا ومشغل MP3 وراديو FM سلكي ولاسلكي ولعبة Snake.

وتعليقًا على الإطلاق، قالت HMD: “يعد هاتفا 105 و 110 من هواتفنا الأولى غير الذكية الصادرة بتصميمات جديدة. تؤكد هذه الأجهزة التزامنا بتوفير التكنولوجيا للجميع. يهدف هاتفا 105 و 110 المليئان بالمزايا إلى سد الفجوة الرقمية وتعزيز الوصول للجميع ضمن فئة الهواتف غير الذكية. تجسد هذه الهواتف فلسفتنا في حين نواصل رحلتنا المتعددة العلامات التجارية”.

ويأتي هاتف HMD 105 بسعر قدره 12 دولارًا، في حين يأتي جهاز HMD 110 بسعر قدره 15 دولارًا.