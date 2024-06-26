هيئة “تنمية البحث والتطوير والابتكار” السعودية تدعو للمشاركة في تحدي شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة

تدعو هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الباحثين والمبتكرين في المملكة العربية السعودية للمشاركة في (تحدي شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة).

ويهدف هذا التحدي إلى تحويل الأفكار المتميزة إلى تقنيات قائمة على الابتكار لدفع النمو والتقدم التقني في مجال الاتصالات والشبكات، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز البحث والتطوير والابتكار ضمن (اقتصاديات المستقبل) كأحد الأولويات الوطنية للقطاع.

مجالات تحدي شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة:

أوضحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار أن مجالات التحدي تتضمن:

تحليل بروتوكولات الأمان في شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة.

التحليل الديناميكي لتكلفة الفعالية في نشر شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة.

الاتصال العالي الموثوقية والمنخفض التأخير (URLLC) في شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة.

التقنيات الهوائيات المتقدمة لشبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة.

تكامل الحوسبة في شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة.

وأشارت الهيئة إلى أن يوم 15 من يوليو المقبل هو الموعد النهائي لتقديم الملخص ومعلومات الفرق المشاركة.

To advance "Economies of the Future" as a national priority of RDI, we invite researchers and innovators to join the "Open RAN Challenge", to propose solutions that turn outstanding ideas into innovation-driven technologies, fostering growth and technological advancement. To… pic.twitter.com/5TsGSiCRt9 — هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (@RDIA) June 24, 2024

وتهدف الهيئة من خلال التحدي إلى تعزيز الابتكار وروح العمل الجماعي في مجال شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة، وتقييم القدرات الأكاديمية والصناعية الحالية للإسهام نحو مستقبل الاتصالات المتنقلة، وبناء شبكة تعاون فعّالة بين مختلف المؤسسات الأكاديمية، وتشكيل روابط قوية بين الأكاديميين والمختصين في المجال الصناعي في المملكة.

ويمكن للراغبين في المشاركة في تحدي شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة زيارة هذا الرابط.