هيئة “تنمية البحث والتطوير والابتكار” السعودية تدعو للمشاركة في تحدي شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة

تدعو هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الباحثين والمبتكرين في المملكة العربية السعودية للمشاركة في (تحدي شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة).

ويهدف هذا التحدي إلى تحويل الأفكار المتميزة إلى تقنيات قائمة على الابتكار لدفع النمو والتقدم التقني في مجال الاتصالات والشبكات، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز البحث والتطوير والابتكار ضمن (اقتصاديات المستقبل) كأحد الأولويات الوطنية للقطاع.

أوضحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار أن مجالات التحدي تتضمن:

وأشارت الهيئة إلى أن يوم 15 من يوليو المقبل هو الموعد النهائي لتقديم الملخص ومعلومات الفرق المشاركة.

To advance "Economies of the Future" as a national priority of RDI, we invite researchers and innovators to join the "Open RAN Challenge", to propose solutions that turn outstanding ideas into innovation-driven technologies, fostering growth and technological advancement.

— هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (@RDIA) June 24, 2024