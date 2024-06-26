هونر تستفيد من الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التزييف العميق

أعلنت هونر ابتكارين رئيسيين للذكاء الاصطناعي عبر الجهاز في المؤتمر العالمي للجوال المنعقد حاليًا في شنغهاي MWC Shanghai 2024، مع التركيز على تمكين المستخدم وسلامته.

وفي كلمتها الرئيسية بعنوان “التآزر بين الإنسان والذكاء الاصطناعي”، قدمت الشركة حماية العين من خلال إزالة التركيز البؤري بالذكاء الاصطناعي AI Defocus Eye Protection واكتشاف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي AI Deepfake Detection.

وتؤكد هذه المزايا أهمية الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان والأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي للخدمات الشخصية مع حماية الخصوصية.

وأطلقت هونر تقنية حماية العين من خلال إزالة التركيز البؤري بالذكاء الاصطناعي AI Defocus Eye Protection لمعالجة زيادة قصر النظر الناتج عن استخدام الشاشة لمدة طويلة.

وتستخدم هذه التقنية الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نظارات إلغاء التركيز البؤري عبر شاشة الجهاز، مما يساعد في الحفاظ على رؤية مركزية واضحة عن طريق تحفيز إلغاء التركيز البؤري في المجال البصري المحيطي. ويمكن لهذه التقنية أن تبطئ عملية استطالة العين، مما يقلل خطر قصر النظر.

ويظهر بحث هونر أن تقنية حماية العين من خلال إزالة التركيز البؤري بالذكاء الاصطناعي AI Defocus Eye Protection قد تقلل قصر النظر العابر بمقدار 13 درجة في المتوسط ​​بعد 25 دقيقة من القراءة، حتى أن بعض المستخدمين شهدوا انخفاضًا بحد أقصى قدره 75 درجة.

ومن أجل معالجة التهديد الناتج عن تقنية التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي، قدمت هونر تقنية اكتشاف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي AI Deepfake Detection.

وتحلل هذه الميزة التفاصيل إطارًا تلو الآخر، مثل الاتصال بالعين والإضاءة ووضوح الصورة وتشغيل الفيديو، من أجل اكتشاف العيوب غير المرئية للعين البشرية.

ومن خلال تدريبه على مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو والصور المتعلقة بالاحتيال، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحديد المحتوى وفحصه ومقارنته في غضون ثلاث ثوانٍ.

وفي حال اكتشاف محتوى اصطناعي أو معدل، فإن التقنية تصدر تحذيرًا بالمخاطر فورًا لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المحتملة.

وتؤكد هذه المزايا جهود هونر العالمية في تطوير الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز، مع التركيز على الابتكارات التي تتعلق بالإنسان.