ميتا تختبر وضع الشاشة الافتراضية الحرة لنظارة كويست

تختبر ميتا ميزة لنظارة الرأس كويست تتيح لك وضع النوافذ بحرية، على غرار نظارة فيجين برو من آبل.

ويدعم نظام التشغيل Horizon OS (المعروف سابقًا باسم Quest OS) تعدد المهام باستخدام نوافذ متعددة منذ أوائل عام 2020، مع أنه يدعم حاليًا ثلاث نوافذ افتراضية فقط مثبتة في تخطيط جانبي.

وأراد مستخدمو كويست منذ مدة طويلة طريقة فضلى لإدارة محتوى النوافذ لتسهيل تصفح الويب واستخدام التطبيقات الثنائية الأبعاد.

ويبدو أن التحديث القادم لنظام التشغيل Horizon OS قد يتضمن طريقة لفعل ذلك، إذ نشر موقع RoadtoVR فيديو توضيحي لميزة تجريبية في الإصدار رقم 67 من نظام التشغيل لمشتركي قناة Meta Quest العامة للاختبار.

وتتيح الميزة التجريبية الجديدة طريقة مرنة لوضع محتوى في نافذة، وتقرب هذه الميزة نظارة كويست 3 إلى نظارة الحوسبة المكانية من آبل عند استخدامها في وضع الواقع المختلط، مع أنها لا تعمل بالطريقة نفسها.

ويمكنك تحريك ما يصل إلى ثلاث نوافذ بحرية من التطبيقات الثنائية الأبعاد، مثل المتصفح أو نوافذ نظام التشغيل، الموجودة في مساحتك مع الاحتفاظ بثلاث نوافذ أخرى في وضع التثبيت، مما يوفر قدرًا كبيرًا من المرونة عندما يتعلق الأمر بإعداد مكتبك المنزلي الافتراضي.

وتشير العروض التوضيحية الأخرى إلى أن النوافذ تتذكر موضعها فقط ضمن مسافة محدودة وتعود إلى مواضعها الافتراضية في حال تبديل الاتجاه أو إعادة تعيين العرض.

ويتيح لك التحديث أيضًا التبديل بين النوافذ المنحنية والمسطحة، بالإضافة إلى أداة التعتيم التي تقلل سطوع البيئات الافتراضية أثناء استخدام التطبيقات الثنائية الأبعاد.

وتتيح لك فيجين برو تحريك النوافذ في أي مكان توجد فيه وإبقائها مثبتة في مكانها حتى أثناء التنقل وبعد إزالة نظارة الرأس.

ومن خلال هذه الطريقة، يمكنك الحصول على نافذة بجوار ثلاجتك وأخرى بجوار التلفاز في غرفة المعيشة والتنقل من النوافذ وإليها كما لو كانت أشياء حقيقية.

وتعرض ميتا في الآونة الأخيرة إعلانات إضافية تسلط الضوء على إمكانات إنتاجية كويست 3 بدلًا من الإعلانات التي تركز على الألعاب فقط.