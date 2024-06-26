موتورولا تكشف عن جهاز التعقب بالبلوتوث Moto Tag

كشفت موتورولا عن Moto Tag، وهو جهاز تعقب يعمل بتقنية البلوتوث المنخفض الطاقة ومزود بشريحة النطاق الفائق الاتساع لتتبع ممتلكاتك وتحديد موقعها باستخدام شبكة Find My Device من جوجل.

وعند إقران Moto Tag بهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد ويدعم شريحة النطاق الفائق الاتساع، مثل Motorola Edge 50 Ultra، فإن جهاز تتبع البلوتوث يوفر تتبعًا دقيقًا محسنًا، مع أن هذه الميزة في انتظار التكامل المستقبلي لشريحة النطاق الفائق الاتساع مع شبكة Find My Device من جوجل.

وأشارت موتورولا إلى أن عمر البطارية المتوقع لجهاز Moto Tag هو عام كامل بشحنة واحدة، كما أنها قابلة للاستبدال لأنها خلية CR2032 قياسية.

ويضمن تصميمه الحاصل على تصنيف IP67 المتانة تجاه الغبار والماء، مما يجعله مناسبًا لمختلف البيئات، وهو يتحمل الجهاز الغمر في المياه العذبة.

ويحتوي Moto Tag زرًا متعدد الوظائف يسمح لك بالعثور على هاتفك ويمكن استخدامه أيضًا بصفته وحدة تحكم من بُعد في كاميرا هاتف موتورولا.

وفي حال وجود Moto Tag في متناول اليد، فإن الضغط على الزر المتعدد الوظائف يؤدي إلى رنين هاتفك لمساعدتك في العثور عليه.

ويتوافق Moto Tag مع تنبيهات التعقب غير المرغوب فيها لنظامي التشغيل iOS وأندرويد لضمان عدم وجود أجهزة تعقب غير مرغوب فيها.

وينبه الجهاز المستخدمين بخصوص أجهزة التتبع غير المعروفة ويسمح بإجراء عمليات فحص يدوية للأمان الإضافي.

ويتشابه تصميم Moto Tag كليًا مع تصميم Apple AirTag، لذا يمكنك استخدام جميع الملحقات الخارجية المصممة لجهاز تعقب آبل.

ووفقًا للبيان الصحفي لشركة موتورولا، فإنها صممت الجهاز خصوصًا ليتناسب مع معظم الملحقات الخارجية الموجودة في السوق، مما يتيح للمستخدمين إرفاقه بسهولة بجميع ممتلكاتهم الثمينة.

ويعطي الجهاز الأولوية للخصوصية من خلال التشفير من طرف إلى طرف عبر شبكة Find My Device الآمنة من جوجل، مما يضمن بقاء بيانات الموقع خاصة.

ويعد الإعداد بسيطًا باستخدام Google Fast Pair، الذي يوفر خيارات التخصيص عبر تطبيق Moto Tag لمزايا، مثل التسمية ومستوى صوت التنبيهات ومراقبة البطارية.

وتطرح موتورولا جهاز Moto Tag في شهر يوليو بسعر قدره 30 دولارًا.