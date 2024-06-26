موتورولا تجلب الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة Razr

أعلنت موتورولا شراكتها مع جوجل لتقديم تجارب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لسلسلة Razr.

ويمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى Gemini، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي المصمم لتعزيز الإبداع والإنتاجية، مباشرةً من الشاشة الخارجية لأجهزة Razr.

ويقدم Gemini تعليمات المشروع خطوة بخطوة ويساعد في التخطيط للرحلات ويساعد في مهام، مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني.

ويتكامل Gemini بسلاسة مع تطبيقات جوجل، مثل الخرائط ويوتيوب وجيميل و Flights و Drive، مما يوفر دعمًا مستمرًا.

ويحصل مستخدمو هواتف Razr من موتورولا على Gemini Advanced مجانًا لمدة قدرها 3 أشهر، مما يتيح لهم استخدام نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة من جوجل.

كما يحصلون أيضًا على سعة تخزينية سحابية قدرها 2 تيرابايت مع إدماج Gemini في تطبيقات جوجل المفضلة، مثل جيميل ومحرّر المستندات من خلال خطة Google One AI Premium.

ويوفر تطبيق رسائل جوجل عبر أجهزة Razr مزايا فريدة من نوعها للذكاء الاصطناعي. وتحول ميزة Photomoji الصور إلى رموز تعبيرية وملصقات مخصصة، في حين تقترح ميزة Magic Compose استجابات نصية بأنماط مختلفة للرسائل الإبداعية.

وتسمح أجهزة Razr الجديدة بالوصول إلى صور جوجل Google Photos من الشاشة الخارجية. ويمكن للمستخدمين عرض الصور ومقاطع الفيديو المخزنة محليًا أو في السحابة أو حذفها أو تفضيلها أو تبادلها دون فتح هواتفهم.

وتعمل قريبًا ميزة Ask Photos على تمكين طريقة جديدة للبحث عن الصور باستخدام Gemini.

ويمكن لمستخدمي Razr تحرير الصور باستخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في صور جوجل، مثل Magic Editor و Magic Eraser و Photo Unblur مباشرةً عبر أجهزتهم.

وتقدم موتورولا وجوجل مزايا Moto AI المدعومة من خلال سحابة جوجل، ويشمل ذلك Moto Magic Canvas. وتتيح هذه الأداة للمستخدمين توليد صور من خلال وصفها بمطالبات نصية.

ومن ناحية أخرى، تقدم ميزة Style Sync خلفيات مخصصة للأجهزة بناءً على الصور المحملة للأنماط من المناطق المحيطة.

وتعليقًا على هذا التعاون، قالت موتورولا: “كان الابتكار دائمًا في صميم جوهر موتورولا، وتعد شراكتنا مع جوجل لحظة محورية في إعادة تشكيل جوهر الهاتف الذكي. مع عائلة Razr الجديدة، فإننا لا نطلق جهازًا فقط، بل نستهل حقبة جديدة من التواصل والوظائف، إذ تعمل التكنولوجيا على تعزيز كل جانب من جوانب حياتنا وإثرائها”.

وفي معرض حديثها عن تكامل Gemini مع هواتف موتورولا الجديدة، قالت جوجل: “نحن متحمسون لجلب قوة Gemini إلى هواتف موتورولا الجديدة.

من خلال إدماج Gemini في أجهزة Razr الجديدة، فإننا نوفر للمستخدمين إمكانية الوصول المباشر إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي الجاهز للتعامل مع المهام المعقدة وتسهيل التعاون أينما كانوا”.