أعلنت شركة OnePlus قبل يومين هاتفها Nord CE4 Lite الذي يقدم مزايا قوية ويُباع بسعر متوسط، ويتنافس هذا الهاتف مع أحدث هواتف أندرويد المتوسطة، وأبرزها: هاتف سامسونج Galaxy A35 5G.

يمتاز هاتف ون بلس الجديد بأنه يدعم الشحن السريع، ويشترك مع هاتف سامسونج بدقة الكاميرا الرئيسية، ولكنه يُباع بسعر أرخص من سعر هاتف Galaxy A35 5G.

ولتوضيح أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي OnePlus Nord CE4 Lite و Galaxy A35 5G:

1- يتمتع Galaxy A35 بالمتانة العالية:

يمتاز هاتف سامسونج Galaxy A35 بالمتانة العالية، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67؛ مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء في عمق يصل إلى متر واحد لمدة تصل إلى 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن شاشة A35 مغطاة بطبقة زجاجية مقاومة للخدوش من نوع Gorilla Glass Victus Plus. وأما هاتف ون بلس الجديد Nord CE4 Lite فهو أقل متانة من هاتف سامسونج، وهو مقاوم لرذاذ الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54 وهذا يعني أنه لا يتحمل الغمر في الماء.

2- يدعم هاتف OnePlus Nord CE4 Lite تقنية الشحن السريع:

يحتوي هاتف ون بلس Nord CE4 Lite الجديد على بطارية تبلغ سعتها 5500 ميلي أمبير في الساعة ويدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة تبلغ 80 واطًا، ويستغرق شحنه بالكامل مدة قدرها 50 دقيقة.

وأما هاتف سامسونج Galaxy A35 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن بقدرة تبلغ 25 واطًا، ويستغرق شحنه بالكامل 85 دقيقة.

3- يعمل هاتف Galaxy A35 بمعالج Exynos 1380 من سامسونج:

يعمل Galaxy A35 بمعالج Exynos 1380 من سامسونج، وأما هاتف Nord CE4 Lite فيعمل بمعالج Snapdragon 695 5G من كوالكوم وهو المعالج نفسه الذي يعمل به الطراز السابق Nord CE3 Lite.

يمكن لمعالج كوالكوم في هاتف ون بلس أن يوفر تجربة استخدام سلسة وسريعة، وأما معالج Exynos 1380 فهو أسرع قليلًا، ولكن كلا الهاتفين يتمتعان بأداء جيد عند القيام بالمهام المتوسطة والسهلة كتصفح الويب، واستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، ومشاهدة مقاطع الفيديو، واللعب بالألعاب غير الكثيفة.

3- يدعم Galaxy A35 تحديثات نظام التشغيل مدة طويلة:

سيحصل هاتف سامسونج Galaxy A35 على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة تصل إلى أربع سنوات، وما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية. وأما هاتف ون بلس Nord CE4 Lite فسيحصل على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة عامين فقط مع ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

4- يحتوي Galaxy A35 على كاميرا فائقة الاتساع:

كلا الهاتفين يحتويان على كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، لكنهما يختلفان في مواصفات الكاميرات الأخرى، وأبرز هذه الفروق بينهما أن Nord CE4 Lite لا يحتوي على عدسة فائقة الاتساع وأما A35 فيحتوي على واحدة تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ومع ذلك، لا تتوقع أن تمنحك العدسة الفائقة الاتساع في هاتف سامسونج جودة تصوير مثالية؛ إذ ستلاحظ أن الصور المُلتقطة باستخدام هذه العدسة لا تتضمن الكثير من التفاصيل وليست عالية الجودة.

5- يُباع هاتف Nord CE4 Lite بسعر أرخص من سعر هاتف سامسونج:

سيكون هاتف ون بلس الجديد Nord CE4 Lite متاحًا للشراء في شهر يوليو بسعر قدره 290 دولارًا، وأما هاتف Galaxy A35 فيُباع بسعر يبدأ من 387 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus Nord CE4 Lite و Galaxy A35:

المواصفات OnePlus Nord CE4 Lite Galaxy A35 المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 695 5G ) الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر. معالج (Exynos 1380) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 5 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 6.6 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 6 أو 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. يدعم. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.1. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. البطارية 5500 ميلّي أمبير في الساعة. 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأزرق والفضي. الأرجواني، والأزرق الداكن، والأزرق، والأصفر. السعر 290 دولارًا. يبدأ من 387 دولارًا.