مجموعة stc شريك مؤسس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض

أعلنت مجموعة (stc) توقيع شراكة إستراتيجية مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتكون المجموعة الشريك الرائد والمؤسس لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرّة الأولى وتقام في العاصمة الرياض في المدة الممتدة من 3 يوليو 2024 إلى 25 من أغسطس 2024.

ووقّع الاتفاقية كل من المهندس فيصل السابر، الرئيس التنفيذي لوحدة العملاء لمجموعة stc، ورالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

دعم مجتمع الرياضات الإلكترونية:

تسلّط هذه الشراكة الضوء على الالتزام المشترك بين مجموعة stc والمؤسسة، لتعزيز الابتكار في المجال الرقمي، ودعم مجتمع الرياضات الإلكترونية، إذ ستقدم المجموعة خدماتها الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لتشمل كامل مرافق ومناطق الحدث، وستوفر تقنيات الاتصال والإنترنت المتطورة لدعم منافسات البطولة وتقديم أفضل بنية تحتية رقمية للاعبين المشاركين.

وسيزيّن اسم مجموعة stc ثلاث مناطق رئيسية خلال الحدث، وهي:

أرينا stc: ستكون مسرحًا رئيسيًا لمنافسات البطولة.

ستكون مسرحًا رئيسيًا لمنافسات البطولة. مسرح stc TV لكأس العالم: سيكون مسرحًا مخصصًا لبث المباريات مباشرةً.

سيكون مسرحًا مخصصًا لبث المباريات مباشرةً. صالة stc Play للألعاب: ستكون وجهة للبطولات المجتمعية، وعدد من الأنشطة التفاعلية الخاصة بالجمهور.

وتمثل هذه المناطق التقنيات والمزايا الفريدة التي تقدّمها مجموعة stc، وتعكس مساهمتها الكبيرة في إنجاح فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

عالم الرياضات الإلكترونية بحلة جديدة مع stc في #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية بفضل @stc نصنع لحظات لا تنسى ونتخطى الحدود.

فخورون بوجود stc كشريك رائد. pic.twitter.com/PyMiNWc7yN — كأس العالم للرياضات الإلكترونية (@EWC_AR) June 25, 2024

وتعليقًا على هذا الشراكة، قال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: “تؤكد شراكتنا مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية رؤيتنا المستقبلية لقطاع الترفيه الرقمي، حيث نسعى في مجموعة stc إلى توفير تقنيات اتصال بمعايير عالمية، وتقديم أحدث الحلول والخدمات التقنية المتميزة خلال مدة إقامة البطولة للإسهام في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها وجهة للرياضات الإلكترونية”.

ومن جانبه، قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “نفخر بشراكتنا مع مجموعة stc في هذا الحدث الذي سيكون علامة فارقة في مجال الرياضات الإلكترونية والتجربة الرقمية المتميّزة هي إحدى ركائز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ووجود مجموعة stc معنا سيجعل هذا الحدث عنوانًا للرياضات الإلكترونية العالمية، ومركزًا للتقنيات الرقمية المبتكرة التي توفر للمشجعين والرياضيين والأندية المتخصصة تجربة استثنائية”.

تطور قطاع الترفيه في المملكة:

تؤكد هذه الشراكة التزام كل من مجموعة stc والمؤسسة بدعم تطور قطاع الترفيه في المملكة، إلى جانب ترسيخ مكانتها كوجهة للألعاب والرياضات الإلكترونية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتؤدي مجموعة stc دورًا محوريًا في دعم جهود المملكة لترسيخ مكانتها بصفتها مركزًا رقميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أسهمت المجموعة في تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) عبر أكثر من 75 مدينة في المملكة ضمن مساعيها لدعم مسيرة التحول الرقمي في المنطقة.

الرياض وجهة عالمية لعشاق الرياضات الإلكترونية:

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة التي ستقام في بوليفارد رياض سيتي على مدى 8 أسابيع، تستعد مدينة الرياض لتكون وجهة عالمية لعشاق الرياضات الإلكترونية، حيث سيتابع المشجعون منافسات أهم اللاعبين والأندية المفضلة لديهم عبر 22 بطولة يصل مجموع جوائزها إلى أكثر من 60 مليون دولار، وهي من أعلى الجوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

كما سيستمتع الزوّار بالآلاف من الفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تناسب جميع الأعمار، وتقدم مزيجًا من الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية.