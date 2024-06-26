لينوفو تطلق حاسوبًا محمولًا يعمل بالذكاء الاصطناعي

أطلقت لينوفو عضوًا جديدًا في عائلة YOGA، وهو YOGA Air 14c، إذ زودت الشركة هذا الحاسوب المحمول بقياس قدره 14 بوصة بأحدث معالجات إنتل Core Ultra مع وحدة المعالجة العصبونية المدمجة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويتميز YOGA Air 14c بشاشة تعمل باللمس من نوع OLED بدقة قدرها 2.8K ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع قدره 400 شمعة في المتر المربع وتغطية مجموعة الألوان DCI-P3 بمقدار 100 في المئة مع دعم تقنية دولبي فيجين Dolby Vision وشهادة VESA DisplayHDR True Black 500.

كما يدعم حاسوب لينوفو الجديد القلم الإلكتروني Lenovo Yoga Inspiration Pen مع 4096 مستوى من حساسية الضغط ويدعم تدوين الملاحظات أثناء إيقاف الشاشة.

ويتميز YOGA Air 14c بالجيل الجديد من نظام المفصل Tian Gong مع مفصل يتحرك بمقدار 360 درجة، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بسلاسة بين وضع الحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي. كما أنه يتميز بهوائي فائق التجميع لاتصال قوي لمسافة طويلة جدًا قدرها 350 مترًا.

زودت لينوفو حاسوب YOGA Air 14c بمعالج Core Ultra 7 155H من إنتل المتميز بتحسن قدره 33 في المئة في الأداء المتعدد النواة مقارنةً بالجيل السابق.

ويتكامل المعالج مع وحدة المعالجة العصبونية المصممة خصوصًا لتسريع تطبيقات ومهام الذكاء الاصطناعي.

ويأتي الحاسوب المحمول مزودًا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x-7467 قدرها 32 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع PCIe 4.0 قدرها 1 تيرابايت، مما يضمن تعدد المهام على نحو سلس ومساحة تخزين كبيرة للمشروعات المطلوبة.

وزودت لينوفو الحاسوب بمساعد الذكاء الاصطناعي Xiaotian العامل بالنموذج اللغوي الكبير Tianxi ويمكنه أداء مهام مختلفة من خلال تفاعل اللغة الطبيعية.

ويتضمن ذلك تلخيص المستندات، والإجابة عن الأسئلة القائمة على المعرفة الشخصية، والتعلم المستمر لعادات المستخدم لتوفير تجربة مخصصة.

ويحتوي جهاز Yoga Air 14c بطارية بقوة قدرها 71 واطًا. وتدعي لينوفو أن البطارية توفر ما يصل إلى 19.1 ساعة من تشغيل الفيديو.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم الحاسوب المحمول الشحن السريع باستخدام محول Type-C بقوة قدرها 65 واطًا.

ويزن الجهاز نحو 1.4 كغ، ويبلغ سمكه نحو 0.59 بوصة، وهو مزود بلوحة مفاتيح مريحة ولوحة لمس كبيرة بقياس قدره 5.6 بوصات لسهولة التصفح.

ويعمل Yoga Air 14c بنظام التشغيل ويندوز 11، ويوفر الجهاز مجموعة من المنافذ، ويشمل ذلك منفذي Thunderbolt 4 ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ USB-A 3.2 Gen 1 وقارئ بطاقة microSD ومنفذًا صوتيًا.

ويبلغ سعر الحاسوب المحمول Yoga Air 14c المزود بمعالج Core i7 Ultra 7 155H وذاكرة وصول عشوائي قدرها 32 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت نحو 1240 دولارًا.