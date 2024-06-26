كيف يساعد هاتف آيفون السيدات في تتبع الحمل؟

يتتبع تطبيق Health المدمج في هواتف آيفون بيانات ما قبل الحمل مثل: وقت الإباضة والدورة الشهرية وغيرها، ولكن مع التحديثات القادمة إلى نظام التشغيل هذا الخريف ستضيف آبل مزية تتبع الحمل إلى أجهزتها في تطبيق Health عبر نظام iOS 18.

وفيما يلي سنوضح جميع التفاصيل المتعلقة بمزية تتبع الحمل الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون:

ما مزية تتبع الحمل في هواتف آيفون؟

ستتمكن السيدات الحوامل من تتبع الحمل في تطبيق Health بعد تحديث نظام التشغيل في هواتف آيفون إلى نظام iOS 18، وستظهر معلومات جديدة في قسم تتبع الدورة الشهرية في تطبيق Health.

تتضمن البيانات الخاصة بتتبع الحمل: عمر الحمل وتنبيهات حول ارتفاع معدل ضربات القلب، وهي حال يمكن أن تتكرر في أثناء الحمل.

سيطلب التطبيق من السيدات الحوامل تسجيل أعراض الحمل وسيقدم توصيات بمراجعة أي تفاعلات مع الأدوية التي سجلتها السيدة في التطبيق، كما سيطلب إجراء تقييم شهري للحال النفسية للسيدة للمساعدة في التغلب على أي اكتئاب محتمل في أثناء الحمل وبعد الولادة.

سيقيس هاتف آيفون أيضًا درجة ثبات المشي وينبه السيدة الحامل في حال استشعار خطر السقوط خاصة خلال الثلث الثالث من الحمل.

سيوصي تطبيق Health أيضًا السيدات الحوامل بإيقاف بعض الإشعارات الافتراضية مثل: التنبيهات الخاصة بممارسة التمارين الرياضية؛ لأن معدل ممارسة الرياضة ينخفض غالبًا في أثناء الحمل.

ستتمكن السيدات الحوامل من الوصول إلى جميع البيانات الخاصة بمزية الحمل الجديدة في تطبيق Health في ساعة آبل أيضًا بعد تحديث النظام إلى watchOS 11 وفي جهاز آيباد بعد تحديث نظام التشغيل إلى iPadOS 18.

تعتمد مزية تتبع الحمل الجديدة على ما تقدمه آبل بالفعل في قسم تتبع الدورة الشهرية في تطبيق Health الذي أطلقته آبل في عام 2019؛ إذ يسمح قسم الدورة الشهرية للسيدات بتسجيل تاريخ الدورة الشهرية والأعراض المرتبطة بها. وأما السيدات اللواتي يخططن للحمل، فيتنبأ التطبيق بوقت الإباضة ويقدم معلومات تعليمية عن الخصوبة والإباضة.

عند استخدام مزية تتبع الحمل الجديدة من المهم أن تعرف السيدات أن إضافة مجموعة من البيانات الحساسة إلى تطبيق Health يأتي مع خطر إمكانية مشاركة تلك البيانات مع أطراف ثالثة. ومع ذلك، تقول آبل إن البيانات المضافة إلى تطبيق Health مشفرة بالكامل، ويمكن للمستخدمين التحكم في المعلومات التي تُضاف إلى التطبيق ومدة تخزين هذه المعلومات.