فيفو تطلق هاتفها الذكي الجديد Y28s 5G

كشفت فيفو رسميًا الآن عن هاتفها الذكي الجديد Y28s 5G، وهو الجهاز الذي ظهرت حوله شائعات منذ أسبوعين، ويصل بصفته خليفة لجهاز Y27s الذي أطلقته الشركة في شهر نوفمبر الماضي.

وصممت الشركة الهاتف الذكي حول شاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.56 بوصات وبدقة قدرها 1612×720 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع سطوع قدره 840 شمعة في المتر المربع وتشبع لوني قدره 83 في المئة وفقًا لمعيار NTSC مع كثافة قدرها 269 ​​بكسلًا في البوصة.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8 مع عدسة ثانوية بدقة قدرها 2 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4، ولم تكشف فيفو إذا كانت العدسة الثانوية هي عدسة عمق أم ماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.0.

وزودت فيفو هاتف Y28s 5G بمعالج Dimensity 6300 من ميدياتيك الثماني النوى المقترن بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي افتراضية قدرها 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع eMMC 5.1 تصل إلى 256 جيجابايت.

ولتلبية الاحتياجات الإضافية، يمكن توسيع مساحة التخزين الداخلية حتى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 163.63 ملم × 75.58 ملم × 8.39 ملم، وبوزن قدره 185 جرامًا، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 15 واطًا.

وتشمل المزايا الأخرى في Y28s 5G ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مثبتًا على الجانب مدمجًا في زر الطاقة ودعمًا لمعيار IP64 و NFC (في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتايوان وأوروبا فقط).

وتتضمن خيارات الاتصال في Y28s 5G الشبكة اللاسلكية المزدوجة النطاق والبلوتوث وشبكة الجيل الخامس 5G ومنفذ USB-C ومنفذًا صوتيًا.