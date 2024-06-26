سامسونج تُعلن رسميًا موعد الكشف عن هواتفها الجديدة القابلة للطي

أكدت سامسونج رسميًا أنها بصدد إقامة حدثها الإعلامي القادم، المعروف باسم Unpacked، في العاصمة الفرنسية باريس يوم الأربعاء الموافق العاشر من يوليو المقبل.

وقالت الشركة في بيان صحفي: “استعدوا لاكتشاف قوة الذكاء الاصطناعي Galaxy AI التي أُدمجت الآن في أحدث سلسلة من هواتف جالاكسي زد ومنظومة أجهزة جالاكسي. استعدوا لعالم من الإمكانيات، ونحن ندخل مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة”.

ويُعد اختيار مدينة باريس لاستضافة الحدث خروجًا عن المعتاد لشركة سامسونج التي عادةً ما كانت تقيم أحداث Unpacked في أماكن مثل مدينة نيويورك أو كوريا الجنوبية.

ومع ذلك، فإن مدينة باريس اختيار منطقي بالنظر إلى كون الشركة راعيًا رئيسيًا للألعاب الأولمبية، إذ تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 بعد أسبوعين فقط من موعد الحدث.

ومن المتوقع أن يركز الحدث على ابتكارات سامسونج في مجال الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية الكشف عن تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي في أجهزتها الجديدة.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن أحدث الإصدارات من هواتفها الذكية القابلة للطي، مثل هاتفي جالاكسي زد فليب 6 وجالاكسي زد فولد 6، بالإضافة إلى الكشف عن ساعتي جالاكسي وتش 7 وجالاكسي وتش ألترا.

وقد تكشف الشركة أيضًا عن الأجهزة اللوحية من سلسلة جالاكسي تاب S10، وسماعات الأذن جالاكسي Buds 3، كما يُحتمل أن تستغل سامسونج الفرصة للكشف بنحو كامل عن خاتمها الذكي جالاكسي رينج، الذي أكدت الشركة سابقًا طرحه في الأسواق في وقت لاحق من العام الجاري.

وستوفر سامسونج بثًا مباشرًا لفعاليات حدث Unpacked من باريس عبر قناتها الرسمية في يوتيوب في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة في اليوم المقرر للحدث.