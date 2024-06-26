“زين السعودية” تحقق نتائج قياسية في خدمات الجيل الخامس خلال موسم الحج هذا العام

أعلنت شركة (زين السعودية) للاتصالات، تسجيلها نتائج قياسية في استخدام البيانات وسرعة الإنترنت والتجوال الدولي عبر شبكتها خلال موسم الحج هذا العام 1445هـ، مما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة رقمية متميزة لضيوف الرحمن عبر أكثر من 1100 برج للجيل الخامس (5G).

أبرز الإنجازات في موسم الحج:

نمو كبير في استخدام شبكة الجيل الخامس: شهد موسم الحج هذا العام زيادة ملحوظة في استخدام شبكة الجيل الخامس التابعة لشركة زين، حيث ارتفع عدد المستخدمين بنسبة بلغت 86%، كما نمت حركة البيانات بنسبة بلغت 45%.

شهد موسم الحج هذا العام زيادة ملحوظة في استخدام شبكة الجيل الخامس التابعة لشركة زين، حيث ارتفع عدد المستخدمين بنسبة بلغت 86%، كما نمت حركة البيانات بنسبة بلغت 45%. تحسين ملحوظ في سعة الشبكة: تمكنت زين من زيادة سعة شبكتها لنقل البيانات بنسبة بلغت 325%، مما أدى إلى نمو حركة البيانات بشكل عام بنسبة بلغت 79%.

تمكنت زين من زيادة سعة شبكتها لنقل البيانات بنسبة بلغت 325%، مما أدى إلى نمو حركة البيانات بشكل عام بنسبة بلغت 79%. نمو ملحوظ في استخدام التجوال الدولي : شهدت خدمات التجوال الدولي نموًا كبيرًا بنسبة بلغت 72% خلال موسم الحج، تلبيةً لطلب التواصل المتزايد من مختلف أنحاء العالم خلال موسم الحج.

تعزيز تجربة الحجاج:

تأتي هذه النتائج القياسية ثمرةً لجهود شركة (زين السعودية) المستمرة لتوفير أفضل بنية تحتية رقمية لضيوف الرحمن، حيث نشرت الشركة أكثر من 1100 برج للجيل الخامس في المشاعر المقدسة، مما ساهم في ضمان تغطية شاملة وتوفير سرعة إنترنت عالية.

ووفرت هذه الخدمات المتقدمة تجربة اتصال سلسة وموثوقة للحجاج، مما سهل عليهم التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم ومشاركة تجاربهم الروحية.

وقد أسهمت جهود زين في نجاح موسم الحج، وتعزيز رحلة الزوار الإيمانية، وفي تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، لا سيما برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يهدف إلى توفير مرافق ذات جودة عالية وبنية تحتية متقدمة؛ تساعد ضيوف الرحمن على استخدام أحدث الخدمات الرقمية.

التزام بمستقبل رقمي:

تؤكد هذه الأرقام قدرات (زين السعودية) الكبيرة في توفير أفضل بنية اتصالات رقمية، وريادتها لشبكات الجيل الخامس (5G)، إذ تمتلك أكبر شبكة جيل خامس (5G) في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، وهي ثالث أكبر شبكة جيل خامس على مستوى العالم.

علاوة على إطلاقها أول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، وذلك في إطار التزامها بتسخير التقنية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين البيئة، واعتمادها حلولًا وتطبيقات جديدة تحاكي الجيل المقبل من الحلول الرقمية.

كما أعلنت الشركة آخرًا ضخ استثمارات بقيمة تبلغ 1.6 مليار ريال سعودي، ضمن خطة متكاملة؛ لتوسعة بنيتها التحتية وشبكتها من الجيل الخامس (5G)، ومنظومة خدماتها الرقمية.

وتُجسّد هذه الاستثمارات حرص (زين السعودية) على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائها، وتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030.