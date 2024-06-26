“دييز” و”أرامكس” تطلقان روبوت التوصيل المستقل

بدأت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وشركة (أرامكس)، المتخصصة في الخدمات اللوجستية، اليوم، اختبارًا تجريبيًا لنظام التوصيل الروبوتي المستقل من أرامكس في واحة دبي للسيليكون.

وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو إدماج مركبات التوصيل المستقلة المستدامة في البيئة الحضرية لدبي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، كما تدعم تحقيق رؤية دبي لتحويل 25% من نظام النقل إلى النظام الذاتي القيادة بحلول عام 2030.

بدأت سلطة #دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، وأرامكس، الشركة المتخصصة في الخدمات اللوجستية، اليوم اختباراً تجريبياً لنظام التوصيل الروبوتي المستقل من أرامكس في واحة دبي للسيليكون. وتمثل هذه المبادرة خطوة نحو دمج مركبات التوصيل المستقلة المستدامة ضمن البيئة الحضرية لدبي،… pic.twitter.com/aE7xHgtJLO — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 26, 2024

اختبار شامل لمدة ثلاثة أشهر:

سيستمر اختبار المرحلة التجريبية للروبوت لمدة ثلاثة أشهر، حتى يصل إلى الحالة التشغيلية الكاملة بحلول شهر سبتمبر.

ويهدف الاختبار إلى تقييم فعالية الروبوت في بيئة حقيقية، وسيتمكن الروبوت من توصيل أكثر من 1000 طرد داخل مجمع فلل السدر خلال هذه المدة مع تقليل انبعاثات الكربون بما يزيد على 500 كيلوغرام.

مزايا الروبوت:

سيغطي الاختبار في البداية مجمع فلل السدر في واحة دبي للسيليكون، وستشمل هذه المرحلة طرح روبوت توصيل متطور متعدد الحجرات، مما يمثل تحديثًا مهما عند مقارنته بعمليات الاستخدام السابقة للروبوتات ذات الحجرة الواحدة، وهو ما يعزز الكفاءة التشغيلية بفضل قدرته على إجراء عمليات توصيل متعددة في كل رحلة.

وقد جُهز روبوت التوصيل بتقنيات متقدمة مثل: الكاميرا الدقيقة، وعناصر متعددة للتفاعل البشري، وتغطية فيديو شاملة وواسعة النطاق، لضمان الأداء الأمثل في البيئات الداخلية والخارجية.

ويتضمن تصميمه بطارية قابلة للتبديل وثماني حجرات لأحجام مختلفة من الطرود، التزامًا بتلبية المتطلبات اللوجستية للحياة اليومية في المجتمعات الحضرية.

وسيُزوَّد المقيمون، الذين ينتظرون استلام طرود أرامكس برمز سري آمن لاستلام شحناتهم، مما يضمن السلامة والأمان.

وتخطط (دييز) لتوسيع هذه المبادرة لتشمل مناطقها الاقتصادية الأخرى، بما يشمل: المنطقة الحرة في مطار دبي ودبي كوميرسيتي.

وقال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في (دييز): “يؤكد تعاوننا مع أرامكس التزامنا بتطوير الحلول المبتكرة التي تعزز التنمية الحضرية المستدامة في دبي، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، ومن خلال تقديم روبوتات التوصيل المحايدة كربونيًا في واحة دبي للسيليكون، وضمن إستراتيجية المدينة الذكية التي تركز في التنقل الذكي، نؤكد التزامنا بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة من أجل مستقبل أخضر”.

وقال طارق أبو ياغي، المدير العام لشركة أرامكس: “تؤكد المبادرة الالتزام بتوفير خدمات ذكية وفعالة وصديقة للعملاء، وتعكس النهج الاستباقي والمتكامل”.