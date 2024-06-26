جوجل تعلن رسميًا هواتف بكسل 9 في أغسطس المقبل

أعلنت شركة جوجل عزمها إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة بكسل 9 في حدث خاص سيُعقد في شهر أغسطس المقبل.

ويخالف هذا الإعلان نهج الشركة المعتاد، إذ كانت تكشف عادةً عن سلسلة بكسل الجديدة في شهر أكتوبر من كل عام.

وأرسلت جوجل دعوات رسمية إلى وسائل الإعلام المختلفة من أجل حضور حدث إطلاق أجهزة جديدة في شهر أغسطس، وأفادت بأن الحدث سوف يركز على “أحدث ابتكارات جوجل في الذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل أندرويد ومجموعة أجهزة بكسل”.

وبالتوازي مع إرسال الدعوات، أطلقت جوجل صفحة تشويقية مخصصة في متجر جوجل بلاي تؤكد إطلاق سلسلة بكسل 9 في شهر أغسطس المقبل.

ويعرض الفيديو المنشور في الصفحة لمحات خفية من تصميم سلسلة بكسل 9 القادمة، وهي تتماشى مع التسريبات التي انتشرت على مدار الأشهر الماضية، كما يظهر رقم “IX” الذي يشير إلى رقم 9 بشكل بارز في الفيديو، بالإضافة إلى وجود عبارة “google_pixel_9_pro” في عنوان الصفحة.

ولا يقدم الفيديو التشويقي أي تفاصيل إضافية، لكن التسريبات السابقة أشارت إلى أن جوجل تجري تغييرات كبيرة في سلسلة بكسل تتجاوز مجرد تاريخ الإطلاق.

ومن المتوقع أن تتوسع تشكيلة بكسل لتشمل ثلاثة إصدارات مختلفة، منها إصدار أساسي وإصدار برو بالإضافة إلى إصدار برو XL.

ومن ناحية التصميم، يُتوقع أن تحمل السلسلة مظهرًا جديدًا مع حافات مسطحة وشريط كاميرا مُعادًا تصميمه لتمييز سلسلة بكسل 9 عن الإصدارات السابقة.

وتُشير الشائعات إلى احتمالية الكشف عن الإصدار الجديد من هاتف جوجل القابل للطي الذي قد يُسمى بكسل فولد 2 خلال هذا الحدث أيضًا.

ويُحتمل أن يكون قرار جوجل بتقديم موعد إطلاق سلسلة بكسل 9 خطوة إستراتيجية تهدف إلى طرحها في وقت مبكر قبل إطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون في شهر سبتمبر.

وسيُعقد حدث جوجل المنتظر في الثالث عشر من أغسطس القادم في مقر الشركة الرئيسي في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.