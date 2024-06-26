جامعة سعودية تحصل على براءة اختراع لروبوت يعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية

حصلت جامعة القصيم على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن ابتكار روبوت متسلسل يمكن تشغيله بالطاقة الكهرومغناطيسية بدلًا من الطرق الاعتيادية لتشغيل الروبوتات.

ويمثل هذا الابتكار المميز نقلة نوعية في مجال الروبوتات، ويفتح آفاقًا واسعة لاستخداماته في مختلف المجالات الصناعية والطبية.

تتكون أجزاء الروبوت من عدد من المقاطع ذات مجموعة من المغناطيسات الكهربائية المرتبة بالتناوب مع الزنبركات التي تعطي حالة من توازن القوى بين هذه المقاطع، مما يوفر مختلف أشكال الحركة الديناميكية والحرية للروبوت بشكل تراكمي، وتعمل هذه الأجزاء بالطاقة الكهرومغناطيسية، وتعزز من فرص استخدامه في المجالات الصناعية والطبية وغيرها من تطبيقات الروبوت المختلفة.

مزايا الروبوت الجديد:

يعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية: مما يجعله أكثر كفاءة وفعالية من الروبوتات التقليدية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

مما يجعله أكثر كفاءة وفعالية من الروبوتات التقليدية التي تعمل بالطاقة الكهربائية. يتمتع بتصميم متسلسل: يتكون من عدة مقاطع متصلة ببعضها، مما يمنحه حرية حركة أكبر وقدرة على التكيف مع مختلف البيئات.

يتكون من عدة مقاطع متصلة ببعضها، مما يمنحه حرية حركة أكبر وقدرة على التكيف مع مختلف البيئات. يتميز بتوازن القوى: يوجد زنبركات بين المغناطيسات الكهربائية، مما يضمن حركته الدقيقة والسلسة.

الفريق البحثي:

ضم فريق البحث الذي ابتكر هذا الروبوت والحاصل على براءة الاختراع نخبة من الباحثين المتميزين من جامعة القصيم، وهم: الدكتور فهد بن ناصر الصنيدح، والدكتور عبدالرحمن بن عامر الرميح، والدكتور خالد بن علي الحسون، والدكتور فهد بن ناصر السليم، والدكتور شعبان عبدالراضي محمود، والدكتور عمر حازم سليم.

يأتي هذا الابتكار ثمرة جهود بحثية مكثفة من جامعة القصيم، ويعكس التزامها بدعم الابتكار وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رائد للبحث والتطوير. كما يُساهم هذا الابتكار في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

ويُعدّ هذا الابتكار جزءًا من (مشروع تسجيل براءات الاختراع لمنسوبي الجامعة)، الذي أطلقته جامعة القصيم بهدف تحويل الأفكار والاختراعات البحثية إلى منتجات محمية ذات عائد اقتصادي، والإسهام في رفع تصنيف الجامعة على المستوى المحلي والدولي في مجال براءات الاختراع.