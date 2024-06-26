جامعة جدة تبتكر جهازًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن حالات الولادة المبكرة

توصلت جامعة جدة، من خلال ابتكار علمي متقدم، إلى جهاز طبي يمكنه الكشف عن نسبة السائل الأمنيوسي داخل كيس الجنين في رحم الأم واكتشاف الحالات المبكرة للولادة باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي؛ إذ يساعد هذا الابتكار في تحديد المشاكل المحتملة لدى الجنين مبكرًا، مما يسمح بالتدخلات الطبية في الوقت المناسب، وتحسين النتائج بتعزيز تطور الرئة الجنينية وصحة المشيمة.

وقد حصد هذا الابتكار المميز، الذي طوّرته الدكتورة قمر نايته والدكتور يوسف الصحفي من كلية علوم وهندسة الحاسبات في جامعة جدة، الميدالية الذهبية وجائزة دولية خاصة خلال مشاركته في معرض رومانيا الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية. ويُعدّ هذا الفوز شهادة قوية على كفاءة الابتكارات السعودية وقدرتها على المنافسة العالمية في مختلف المجالات.

إنجاز | اختراع جديد يحصل على الميدالية الذهبية بالإضافة إلى جائزة دولية خاصة، في مشاركة د.قمر نايته و د.يوسف الصحفي من كلية علوم وهندسة الحاسب بـ #جامعة_جدة اختراع إبداعي لجهاز طبي للكشف عن نسبة السائل الإمنيوسي داخل كيس الجنين في رحم الأم واكتشاف الحالات المبكرة للولادة… pic.twitter.com/aWUaLJUQGN — جامعة جدة (@UOfjeddah) June 25, 2024

ويعمل الابتكار الطبي على توفير مراقبة صحية مستمرة للحامل، مما يقلل من عدد زيارات المستشفى ويضمن تنبيهات فورية للرعاية الطبية في حال حدوث أي مضاعفات، مما يتيح التدخل الطبي الفوري عند الحاجة.

ويعتمد هذا الجهاز في عمله على تقنيات متقدمة تشمل: مستشعرات الموجات فوق الصوتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان دقة عالية في القياسات وتقليل الإنذارات الكاذبة.

وإلى جانب المراقبة المستمرة، يتيح هذا الابتكار مراقبة حالة المريضة مِن بُعد من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، مما يتيح للمهنيين الصحيين متابعة حالة المريضة بشكل دقيق، وهذا الأمر يقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة للمستشفى.

كما يتميز الابتكار بواجهة سهلة الاستخدام، مما يتيح للسيدات الحوامل مراقبة مستويات السائل الأمنيوسي بسهولة في المنزل، ويعزز شعورهن بالراحة والأمان خلال مدة الحمل.

لذلك يُعدّ هذا الابتكار إضافة نوعية إلى رعاية صحة الأم والجنين، ويساهم بشكل كبير في الحد من مخاطر الولادة المبكرة وتحسين صحة الأطفال الحديثي الولادة.

مزايا هذا الابتكار:

الكشف المبكر عن المشاكل المحتملة لدى الجنين: يساعد الجهاز في تحديد المشاكل المحتملة لدى الجنين في المراحل المبكرة، مما يسمح بالتدخلات الطبية الفورية وتحسين النتائج.

يساعد الجهاز في تحديد المشاكل المحتملة لدى الجنين في المراحل المبكرة، مما يسمح بالتدخلات الطبية الفورية وتحسين النتائج. تعزيز صحة الجنين: يساهم الجهاز في تعزيز تطور الرئة الجنينية وصحة المشيمة.

يساهم الجهاز في تعزيز تطور الرئة الجنينية وصحة المشيمة. مراقبة صحية مستمرة: يوفر الجهاز مراقبة صحية مستمرة للجنين، مما يقلل من زيارات المستشفى ويضمن توفير تنبيهات فورية للرعاية الطبية.

يوفر الجهاز مراقبة صحية مستمرة للجنين، مما يقلل من زيارات المستشفى ويضمن توفير تنبيهات فورية للرعاية الطبية. تقنية متقدمة: يستخدم الجهاز تقنيات متقدمة تشمل مستشعرات الموجات فوق الصوتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان دقة عالية وتقليل الإنذارات الكاذبة.

يستخدم الجهاز تقنيات متقدمة تشمل مستشعرات الموجات فوق الصوتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان دقة عالية وتقليل الإنذارات الكاذبة. المراقبة مِن بعد: يتيح الجهاز للمهنيين الصحيين متابعة حالة الأم مِن بعد من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، مما يُقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة للمستشفى.

يتيح الجهاز للمهنيين الصحيين متابعة حالة الأم مِن بعد من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، مما يُقلل من الحاجة إلى الزيارات المتكررة للمستشفى. سهولة الاستخدام: يتميز الجهاز بواجهة سهلة الاستخدام، مما يسمح للنساء الحوامل بمراقبة مستويات السائل الأمنيوسي بسهولة في المنزل.