السعودية تتعاون مع الصين لتوريد 80 شاحنة كهربائية لتعزيز قدرات ميناء الدمام

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توقيع عقد بين الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) وشركة ساني (SANY) الصينية المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة؛ لتزويد ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بـ 80 شاحنة كهربائية.

يمثل هذا العقد أكبر عقد منفرد عالميًا توقعه شركة (SANY) لتصنيع الشاحنات الكهربائية وتوريدها، وبفضل هذه الصفقة، سيصبح ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام أكبر ميناء في الشرق الأوسط يمتلك هذا العدد من الشاحنات الكهربائية.

خطوة نحو ميناء مستدام:

تأتي هذه الصفقة ضمن عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، والتي تبلغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال سعودي. وتهدف هذه الصفقة إلى تحويل ميناء الملك عبدالعزيز إلى مركز لوجستي مرن ومستدام، من خلال تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة العمليات.

ووقّع العقد كل من إدوارد تاه، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للموانئ، وجيف فو، ورئيس مجلس إدارة ساني للصناعات البحرية الثقيلة، بحضور عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى، وذلك على هامش (معرض النقل واللوجستيات بالصين 2024) المُقام حاليًا في شنغهاي، ضمن المشاركة مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

بأكبر عقد منفرد عالمياً بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة "ساني" الصينية، #ميناء_الملك_عبدالعزيز_بالدمام يعزز قدراته التشغيلية بـ 80 شاحنة كهربائية صديقة للبيئة، ويصبح أكبر ميناء بالشرق الأوسط يمتلك هذا العدد من الشاحنات الكهربائية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية… pic.twitter.com/6Q4rola5yP — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) June 25, 2024

وتعليقًا على ذلك، قال عمر بن طلال حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ (موانئ): “إن توقيع هذا العقد يسهم في تطوير ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وتحديثه ليكون مركزًا لوجستيًا مرنًا، ومستدامًا، منوهًا بعمق الشراكة الإستراتيجية بين (موانئ) و(SGP) في جعله نموذجًا رائدًا للتميز التشغيلي، والكفاءة اللوجستية، باعتبارها مشغل محطتي الحاويات بالميناء”.

تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي:

تعكس هذه الصفقة الدور المحوري لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام في دعم الحركة التجارية، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. كما تساهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور لربط القارات الثلاث.

مزايا الشاحنات الكهربائية:

تتميز الشاحنات الكهربائية بدورها الكبير في الحفاظ على سلامة البيئة في الموانئ، لكونها تنتج انبعاثات صفرية من العوادم، مما يقلل من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة.

كما تتمتع بكفاءة عليا في استخدام الطاقة، إضافة إلى توفير الكثير من تكاليف التشغيل والصيانة، كما أنها تُعدّ أكثر استدامة على المدى الطويل، حيث تساهم في نظافة الهواء، ومكافحة تغير المناخ، بما يتسق مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة السعودية الخضراء ضمن رؤية السعودية 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام حصد آخرًا جائزة (ميناء العام) Port of The Year، ضمن جوائز (ShipTek) التي عُقدت في مدينة الخبر، وذلك تقديرًا للإنجازات الاستثنائية التي حققتها الهيئة العامة للموانئ في تطوير بنيته التحتية، مما أسهم في تحقيقه عدة أرقام قياسية في مناولة الحاويات، منها ما حققه خلال شهر مايو من عام 2024، بمناولة 292,612 حاوية قياسية.