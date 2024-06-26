أوبو تكشف عن هاتفها الذكي Realme C61

كشفت أوبو عن Realme C61، وهو أحدث هاتف ذكي بميزانية محدودة للشركة في السلسلة C، ويأتي الجهاز بصفته خليفة لهاتف العام الماضي Realme C51.

وزودت الشركة الهاتف بإطار معدني ويعد من أوائل هواتف Realme C المتمتعة بمقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP54.

وتوفر أوبو للهاتف شاشة من نوع LCD بدقة قدرها +HD مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مع ميزة الكبسولة الصغيرة على غرار Dynamic Island عبر أجهزة آيفون.

وتتنشط ميزة الكبسولة الصغيرة مع تطبيقات أو وظائف معينة في منطقة الكاميرا، وتعرض الرسوم المتحركة المقابلة أو صفحات التطبيقات.

ويعمل الهاتف بمجموعة الشرائح الثمانية النواة Unisoc T612 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت وما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية مع مساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع عدسة عمق لتحسين التصوير الفوتوغرافي.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير، وتقول الشركة إنها يمكن أن تدوم حتى 1.8 يوم، وتَعِد أوبو بأن تحتفظ البطارية بمقدار 80 في المئة من سعتها بعد 1000 دورة شحن.

ويقال إن الهاتف قوي مثل الفولاذ، ويحتوي زجاجًا مقوى غير مؤكد، وحصل على شهادة TUV Rheinland للموثوقية العالية.

وزودت أوبو الهاتف بحماية ArmorShell، وتدعي الشركة أن هذه الحماية تجعله شديد المقاومة للسقوط والانحناءات والخدوش.

وتعليقًا على الإطلاق، قال المتحدث الرسمي باسم Realme: “هدفنا هو تزويد الجميع بقوة التكنولوجيا. يُعد إطلاق اليوم علامة فارقة في رحلة الابتكار إذ نقدم Realme C61، وهو إضافة ثورية إلى سلسلة Realme C الشهيرة”.

وأضاف: “بصفته أقوى هاتف ذكي من سلسلة C حتى الآن، فقد صممنا Realme C61 لتغيير تجربة المستخدم بأدائه الفائق ومزاياه المتقدمة. التزمت سلسلة Realme C دائمًا بجعل التكنولوجيا المبتكرة في متناول عدد كبير من الأشخاص. مع توفر هذه المزايا المتطورة بسعر يمكن الوصول إليه، فقد تركت هذه السلسلة بصمة كبيرة في الصناعة”.

ويأتي هاتف Realme C61 بسعر قدره 95 دولارًا لنسخة 4 جيجابايت + 64 جيجابايت، و 100 دولار لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 110 دولارات لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت.