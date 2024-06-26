أوبو تطرح هاتفها الذكي Realme 12 4G

أطلقت أوبو هاتفها الذكي Realme 12 4G، ويعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 685 من كوالكوم الثماني النوى مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 610.

ويقترن معالج Snapdragon 685 بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

ويعد هذا المعالج امتدادًا لمعالج Snapdragon 680 مع جهاز المودم الداعم لشبكات الجيل الرابع، وهو المعالج نفسه الموجود في Realme 12 Lite.

ويمتلك Realme 12 4G بعض القواسم المشتركة مع هاتف Realme 12 العالمي. وبدلًا من شاشة من نوع LCD، فإن الهاتف الجديد يستخدم شاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 1080×2400 بكسل وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويتميز هذا الجهاز بسطوع مضاعف يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، ونسبة الشاشة إلى الجسم قدرها 92.65 في المئة، ويحتوي زجاجًا مقوى بسماكة قدرها 0.68 ملم، مع انتقال قارئ بصمات الأصابع من الجهة الجانبية إلى تحت الشاشة.

كما استبدلت أوبو العدسة الأساسية في الإصدار العالمي البالغة دقتها 108 ميجابكسل بعدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني LYT-600، وهو مستشعر صغير نسبيًا بقياس قدره 1/1.95 بوصة وبفتحة عدسة قدرها f/1.9 مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا ومجال رؤية قدره 79 درجة، وتسجل هذه العدسة الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

وتوجد عدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل بجوار العدسة الأساسية بفتحة عدسة قدرها f/2.4 ومجال رؤية قدره 88.8 درجة. وتحتوي الكاميرا الأمامية مستشعرًا بدقة قدرها 16 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.45.

ويحتفظ Realme 12 4G بفتحة microSD المخصصة، بالإضافة إلى مساحة لبطاقتي اتصال، ومنفذ صوتي، ومكبرات صوت مزدوجة، كما حافظ على مقاومة الغبار والماء أيضًا وفقًا لمعيار IP54.

وتختلف البطارية أيضًا، إذ يستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 67 واطًا، ويمكن شحن البطارية من 0 في المئة إلى 50 في المئة خلال 19 دقيقة، في حين يمكن شحن البطارية حتى 100 في المئة خلال 47 دقيقة)، كما أن الهاتف مزود أيضًا بشاحن بقوة قدرها 80 واطًا.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم realme UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويأتي هاتف أوبو الجديد Realme 12 4G بسعر يبدأ من 215 دولارًا.