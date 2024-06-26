أفضل الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الشحن السريع

يُعدّ دعم تقنية الشحن السريع من العوامل الأساسية التي يفكر فيها العديد من الأشخاص عند الرغبة في شراء هاتف جديد، كما أن الشركات التي تُطلق هواتف تدعم هذه التقنية تركز في ذكرها كمزية أساسية تتمتع بها تلك الهواتف.

تُعدّ شركات تصنيع الهواتف مثل: شاومي و Realme وموتورولا و OnePlus من أكثر الشركات التي تُطلق طرزًا داعمة لتقنية الشحن السريع، فقد أطلقت بعض هذه الشركات طرزًا تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 125 واطًا ليتمكن المستخدم من شحن بطارية هاتفه بالكامل في مدة لا تزيد على 20 دقيقة.

تتوفر في الأسواق العديد من الهواتف الداعمة لتقنية الشحن السريع، وسنذكر فيما يلي 5 من أفضل هذه الهواتف:

1- هاتف موتورولا Edge 50 Pro:

يتمتع هاتف موتورولا Edge 50 Pro بمواصفات قوية وتصميم جذاب، ويُعدّ من أحدث الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة موتورولا. وتدعم بطارية هذا الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 125 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في مدة قدرها 18 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

يحتوي هاتف موتورولا Edge 50 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير في الساعة، ويمكن لهذا الهاتف الاستمرار بالعمل مدة قدرها 10 ساعات من تصفح الويب، ولمدة قدرها 15 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 7 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو.

يُباع هاتف موتورولا Edge 50 Pro بسعر قدره 550 جنيهًا إسترلينيًا للطراز الذي يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف موتورولا Edge 50 Pro الجديد“.

2- هاتف Vivo iQOO 12:

أطلقت شركة فيفو هاتف iQOO 12 في نهاية عام 2023، ويأتي بتصميم مُحسّن عن الطراز السابق، ويمتاز بالسرعة وقوة الأداء، ويضم نظام كاميرا متطورًا، ويحتوي على نظام تبريد يُساعد في منع ارتفاع حرارة الهاتف في أثناء اللعب بألعاب الفيديو.

يحتوي هذا الهاتف iQOO 12 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 120 واطًا.

يُباع هاتف Vivo iQOO 12 بسعر يبدأ من 650 دولارًا، ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف فيفو iQOO 12 الجديد“.

3- هاتف OnePlus 12:

يحتوي هاتف OnePlus 12 على بطارية تبلغ سعتها 5400 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع (SuperVOOC) بقدرة تبلغ 100 واط؛ إذ تصل نسبة الشحن إلى 100% في مدة قدرها 26 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في مدة قدرها 55 دقيقة، كما تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

يمتاز هاتف OnePlus 12 بعمر البطارية الطويل؛ إذ تستمر بطاريته بالعمل لمدة قدرها 14 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 18 ساعة من بث مقاطع الفيديو.

يُباع هاتف OnePlus 12 بسعر قدره 800 دولار، ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف OnePlus 12 الجديد.. إليك المواصفات والسعر“.

4- هاتف Xiaomi 14 Ultra:

يحتوي هاتف Xiaomi 14 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 90 واطًا، ويمكن شحن الهاتف بالكامل خلال نصف ساعة. وتدعم بطارية هاتف شاومي أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، ويمكن شحن البطارية بالكامل في مدة تقل عن ساعة.

يستمر هذا الهاتف بالعمل مدة قدرها 11 ساعة في حال الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 11 ساعة من تصفح الويب، ولمدة قدرها 13 من بث المحتوى المرئي، ولمدة قدرها 6 ساعات ونصف من اللعب بألعاب الفيديو.

يُعدّ هذا الهاتف من أحدث الهواتف الرائدة التي أطلقتها شركة شاومي، كما يُعدّ من الهواتف المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي وذلك بفضل نظام الكاميرا المتطور الذي يسمح بالتقاط صور عالية الجودة والوضوح في ظروف الإضاءة المختلفة.

يُباع هاتف Xiaomi 14 Ultra بسعر يبدأ من 849 دولارًا، ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Xiaomi 14 Ultra الجديد“

5- هاتف Realme GT 6:

Realme GT 6 هو أحدث هاتف في القائمة، فقد أعلنت ريلمي هذا الهاتف قبل عدة أيام، وسيتوفر في الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يحتوي هاتف Realme GT6 الجديد على بطارية تبلغ سعتها 5500 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع Super VOOC بقدرة تبلغ 120 واطًا، ويمكن شحن هذا الهاتف حتى نسبة قدرها 50% في مدة تبلغ 10 دقائق فقط، ويمكن شحنه بالكامل في مدة تقل عن نصف ساعة، ويستمر هذا الهاتف بالعمل لمدة تصل إلى يومين.

ولتتعرف المزيد عن مواصفات هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “ريلمي تكشف عن هاتفها الذكي الجديد Realme GT 6“.