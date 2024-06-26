أسوس تكشف عن ساعتها الذكية VivoWatch 6 بمزايا صحية متقدمة

أعلنت شركة أسوس عن ساعتها الذكية الجديدة VivoWatch 6، التي تأتي بمجموعة كبيرة من المزايا التي تركز على الصحة واللياقة البدنية.

وتتميز الساعة بوجود حساسات قادرة على إجراء تخطيط كهربي للقلب (ECG) وقياس ضغط الدم من خلال أطراف الأصابع، لكن تجدر الإشارة إلى أن ميزة قياس ضغط الدم تحديدًا غير معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وتحتوي الحلقة الخارجية لساعة أسوس VivoWatch 6 على ميزة تحليل مكونات الجسم (BIA) التي تمكن المستخدمين من قياس تكوين أجسامهم، ومعرفة نسبة الدهون فيها، بالإضافة إلى العضلات الهيكلية ومحتوى الماء ومعدل الأيض الأساسي، كما تتيح الساعة قياس نسبة الأكسجين في الدم وقياس معدل ضربات القلب.

وتوفر الساعة مزايا أخرى مثل تتبع النوم والمشاعر وأوقات التوتر والاسترخاء استنادًا إلى معدلات ضربات القلب، بجانب تتبع النشاط البدني وتتبع المستخدم في أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

ويمكن أيضًا عرض الإحصائيات الصحية التي تنتجها الساعة في تطبيق HealthConnect من أسوس، ويوفر التطبيق ميزة Care Track التي تتيح مشاركة بيانات الصحة والموقع مع الأشخاص المقربين.

وتدعم الساعة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الثنائي التردد من أجل التمارين الخارجية، وتتيح الساعة استقبال إشعارات المكالمات والرسائل من الهاتف الذكي، وتقدم للمستخدمين بعض التطبيقات الأساسية الأخرى.

وتأتي ساعة أسوس VivoWatch 6 بشاشة من نوع أمولد قياسها 1.39 إنش مع سطوع يصل إلى 350 شمعة، وهي محمية بطبقة من زجاج غوريلا جلاس 3، ويبلغ وزنها 60 جرامًا.

وتزعم أسوس أن البطارية يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى 9 أيام في الوضع العادي، أو 14 يومًا في وضع توفير الطاقة.

ومن المقرر طرح ساعة أسوس VivoWatch 6 للبيع قريبًا بسعر قدره 100 جنيه إسترليني، ويتوقع إطلاقها في العديد من الأسواق حول العالم.