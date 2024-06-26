إذا كنت تتطلع إلى تحسين إنتاجيتك، فهناك عدد لا يحصى من تطبيقات الإنتاجية المتوفرة لأجهزة ويندوز وماك والهواتف الذكية، لكن في الوقت الحالي، تتوفر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لهذا الغرض. وتساعد هذه الأدوات في تسريع سير العمل، وتوفير الوقت والجهد وأتمتة بعض المهام السهلة؛ مما يسمح لك بالتركيز في المهام الصعبة، وتعزيز الإنتاجية.

فإذا كنت تبحث عن أدوات تساعدك في تحسين إنتاجيتك يمكنك تجربة استخدام الأدوات التالية التي تُعدّ من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية:

1- روبوت ChatGPT:

يُعدّ روبوت ChatGPT من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي وأكثرها انتشارًا في الوقت الحالي، ويمكن لهذا الروبوت تعزيز الإنتاجية بنحو كبير فلا يمكنك فقط أن تطلب منه أفكارًا جديدة بل يمكنك الاستفادة منه بعدة طرق مختلفة لتعزيز إنتاجيتك، كأن تطلب منه تلخيص المقالات الطويلة لتتمكن من فهم المعلومات الأساسية فيها دون الحاجة إلى قراءة كل المقال، كما يمكنك استخدامه لتدقيق النصوص، وكتابة مسودات للمقالات، وحل مسائل الرياضيات والمساعدة في كتابة الأكواد البرمجية.

ومع أن هذا الروبوت لا يمكن الاعتماد عليه تمامًا للقيام بالمهام نيابةً عنك، فإنه قادر على مساعدتك بنحو كبير بطرق مختلفة اعتمادًا على ما تحتاج إليه.

يمكنك تعرف المزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام ChatGPT لتعزيز الإنتاجية في مقال: “كيفية استخدام ChatGPT لزيادة الإنتاجية في العمل وتوفير الوقت“.

2- أداة Otter.ai:

Otter هي أداة ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات يمكن إضافتها إلى مكالمات Google Meet للحصول على نسخة مكتوبة من المحادثات التي أُجريت في الاجتماع.

تدعم هذه الأداة أيضًا زوم وتيمز وتحتفظ بجدول زمني لمن كان يتحدث والوقت الذي تحدث فيه لمساعدتك في العودة والتحقق بسرعة من أمور معينة من الاجتماعات السابقة.

مشكلة هذه الأداة أنها قد تواجه أحيانًا صعوبة في تحديد متحدثين معينين، ولكنها مفيدة عمومًا، كما أنها مجانية عند استخدامها لمدة تصل إلى 30 دقيقة، أي أنه يمكنك تجربتها وتعرف كيفية عملها قبل الاشتراك في الخطة المأجورة.

3- أداة SlidesAI.io:

إذا كنت تعمل في مجال التدريس أو أي مجال آخر يتطلب إنشاء عروض تقديمية باستمرار وترغب في تعزيز إنتاجيتك، فيمكنك تجربة استخدام SlidesAI وهي أداة تساعد في إنشاء عروض تقديمية جذابة، وتعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء شرائح وتصاميم للعروض التقديمية بناءً على المدخلات النصية التي يضيفها المُعلم، كما تقترح تلقائيًا الصور والرسومات المناسبة بناءً على محتوى العرض التقديمي، ويمكن إدماج SlidesAI بسلاسة مع تطبيقات Google Workspace، كما أنها توفر نماذج وموضوعات مصممة سابقًا للاختيار منها، وإنشاء العروض التقديمية بسرعة.

4- أداة Trevor AI:

Trevor AI هي أداة لجدولة المهام اليومية تدعم الذكاء الاصطناعي، وتحتوي على مزية تسمى (Time blocking) لمساعدتك في التركيز وزيادة الإنتاجية؛ إذ تعمل هذه المزية بالذكاء الاصطناعي لتخصيص الوقت المناسب لكل مهمة اعتمادًا على أولوياتك؛ إذ يمكنك بسهولة إضافة المهام واستخدام هذه المزية لجدولة المهام تلقائيًا بناءً على أهميتها.

يمكن لأداة Trevor AI أيضًا تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية صغيرة؛ مما يسهل التركيز وإنجاز المهام بسرعة. وتتكامل هذه الأداة مع أدوات الإنتاجية الأخرى، مثل: تقويم جوجل وتطبيق Todoist و Outlook؛ مما يسمح لك بمزامنة جدولك بسلاسة.

5- أداة Sanebox:

إذا كنت تتعامل مع الكثير من رسائل البريد الإلكتروني فيمكنك استخدام أداة Sanebox لتنظيم الرسائل. وتعمل هذه الأداة بالذكاء الاصطناعي وتوفر العديد من المجلدات لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لفرز رسائل بريدك الوارد وتتعلم من طريقة تعاملك مع الرسائل، فعند نقل رسائل البريد الإلكتروني من صندوق الوارد الخاص بك إلى واحد من المجلدات سيؤدي ذلك إلى تدريب Sanebox على نقل رسائل البريد الإلكتروني المماثلة إلى المجلد نفسه في المستقبل.