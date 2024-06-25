HMD تطلق Nokia 235 و Nokia 220

أعلنت HMD إطلاق الهاتفين Nokia 220 4G و Nokia 235 4G، ويأتي هذا الإطلاق بعد طرحها سابقًا هاتف Nokia 3210 4G.

ولا تزال الشركة تصنع هواتف نوكيا غير الذكية من النماذج القديمة، مع أنها مزودة بتقنية 4G ويوتيوب.

ويأتي Nokia 235 4G مزودًا بشاشة من نوع IPS بقياس قدره 2.8 بوصة وبدقة قدرها QVGA وكاميرا خلفية بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وصممت HMD هاتف Nokia 235 4G من أجل المتانة والأناقة لتلبية احتياجات مستخدمي الهواتف الحديثة.

ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc T107 ونظام التشغيل +S30 مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 64 ميجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 ميجابايت قابلة للتوسعة حتى 32 جيجابايت عبر بطاقة microSD.

ويوفر الهاتف ما يصل إلى 9.8 ساعات من وقت التحدث مع بطارية قابلة للإزالة بسعة قدرها 1450 ميلي أمبير. وتشمل خيارات الاتصال البلوتوث 5.0 ومنفذًا صوتيًا ومنفذ USB-C للشحن.

في حين تشمل المزايا الإضافية مشغل MP3 وراديو FM ودعم التطبيقات السحابية والأخبار وتحديثات الطقس ولعبة Snake الكلاسيكية و YouTube Shorts.

ويتميز هاتف Nokia 220 4G أيضًا بشاشة من نوع IPS بقياس قدره 2.8 بوصة وبدقة قدرها QVGA، ولا يزال هناك مصباح LED في الخلف لاستخدامه بصفته مصباحًا يدويًا.

وزودت HMD الهاتف بمعالج Unisoc T107 ونظام التشغيل +S30 مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها 64 ميجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 ميجابايت قابلة للتوسعة حتى 32 جيجابايت عبر بطاقة microSD.

ويوفر الهاتف ما يصل إلى 9.8 ساعات من وقت التحدث مع بطارية قابلة للإزالة بسعة قدرها 1450 ميلي أمبير. وتشمل خيارات الاتصال البلوتوث 5.0 ومنفذًا صوتيًا ومنفذ USB-C للشحن.

في حين تشمل المزايا الإضافية مشغل MP3 وراديو FM ودعم التطبيقات السحابية والأخبار وتحديثات الطقس ولعبة Snake الكلاسيكية و YouTube Shorts.

ويمكنك أيضًا استخدام الاتصال اللاسلكي، إذ يدعم هاتفا HMD سماعات الرأس ومكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث. وتشمل وسائل الاتصال الأخرى LTE مع بطاقتي اتصال SIM.

ويتوفر هاتف Nokia 220 4G بسعر قدره 55 دولارًا، في حين يتوفر هاتف Nokia 235 4G بسعر قدره 60 دولارًا.