ويكيليكس: إطلاق سراح جوليان أسانج!

أعلنت منظمة ويكيليكس أن مؤسسها جوليان أسانج قد غادر المملكة المتحدة عقب التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية يقضي بإقراره بالذنب في تهم جنائية موجهة إليه مقابل إطلاق سراحه من السجن.

ونشرت ويكيليكس مقطع فيديو عبر منصة إكس يظهر فيه أسانج مرتديًا قميصًا أزرق وبنطالًا وهو يوقع وثيقة قبل صعوده على متن طائرة خاصة تحمل علامات شركة “تشارتر فيستا جيت”، وأضاف بيان ويكيليكس أنه سيعود إلى أستراليا بعد مثوله أمام محكمة فدرالية في سايبان، عاصمة جزر ماريانا الأمريكية، الواقعة في المحيط الهادي.

JULIAN ASSANGE IS FREE

Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…

