موتورولا تكشف عن هاتفها الذكي Moto S50 Neo

كشفت موتورولا عن الجهاز الجديد من سلسلة S المسمى Moto S50 Neo. ويتميز هاتف الفئة المتوسطة بشاشة منحنية من نوع pOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع.

وزودت الشركة هاتف Moto S50 Neo بمجموعة الشرائح Snapdragon 6s Gen 3 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 619.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويعمل هاتف موتورولا الجديد بواجهة المستخدم My UX المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويحتوي الجزء الخلفي كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر سوني IMX882 بفتحة عدسة قدرها f/1.8 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل تغطي مجال رؤية قدره 118 درجة بفتحة عدسة قدرها f/2.2، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.45.

وتشمل المزايا الأخرى مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة ومكبرات صوت استريو مدعومة بتقنية دولبي أتموس Dolby Atmos وميكروفونات مزدوجة مع مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP54.

ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 161.91 ملم × 74.06 ملم × 7.59 ملم، وبوزن قدره 171 جرامًا، ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 30 واطًا.

ويأتي هاتف موتورولا Moto S50 Neo بسعر قدره 190 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 220 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 260 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت. ومن المتوقع إعلان الجهاز عالميًا باسم Moto G85.