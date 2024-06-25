موتورولا تعلن السلسلة القابلة للطي Razr 50

عقدت لينوفو، الشركة الأم لشركة موتورولا، حدثًا كبيرًا اليوم، إذ قدمت سلسلة Razr 50 الجديدة القابلة للطي إلى جانب مجموعة من التقنيات الأخرى.

وتتكون تشكيلة Moto Razr لهذا العام من هاتفين، هما Moto Razr 50 Ultra الرائد مع شاشة خارجية بقياس قدره 4 بوصات ومجموعة الشرائح Snapdragon 8s Gen 3، و Moto Razr 50 ذو الأسعار المعقولة مع مجموعة الشرائح Dimensity 7300X.

وزودت موتورولا هاتف Moto Razr 50 Ultra بشاشة داخلية من نوع FlexView pOLED LTPO بقياس قدره 6.9 بوصات وبدقة قدرها 2640×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 165 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع وتقنية Dolby Vision.

في حين تأتي الشاشة الخارجية من نوع QuickView pOLED LTPO بقياس قدره 4 بوصات وبدقة قدرها 1272×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 165 هرتزًا مع حماية Corning Gorilla Glass Victus.

ويعمل الهاتف بمجموعة الشرائح الثمانية النواة Snapdragon 8s Gen 3 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 735 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وزودت موتورولا الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر بقياس قدره 1/1.95 بوصة وفتحة عدسة قدرها f/1.79 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، مع عدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر بقياس قدره 1/1.95 بوصة وفتحة عدسة قدرها f/2.0، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4.

وتشمل المزايا الأخرى مكبرات صوت استريو تدعم تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX8

ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 171.42 ملم × 73.99 ملم × 7.09 ملم، وبوزن قدره 189 جرامًا، ويستمد الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 44 واطًا و الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا.

وزودت موتورولا هاتف Moto Razr 50 بشاشة داخلية من نوع FlexView pOLED LTPO بقياس قدره 6.9 بوصات وبدقة قدرها 2640×1080 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع وتقنية Dolby Vision.

في حين تأتي الشاشة الخارجية من نوع QuickView pOLED LTPO بقياس قدره 3.6 بوصات وبدقة قدرها 1066×1056 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع حماية Corning Gorilla Glass Victus.

ويعمل الهاتف بمجموعة الشرائح الثمانية النواة Dimensity 7300X مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G615 MC2 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وزودت موتورولا الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وميزة تثبيت الصورة بصريًا، مع عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4.

وتشمل المزايا الأخرى مكبرات صوت استريو تدعم تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومقاومة الماء وفقًا لمعيار IPX8

ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 171.3 ملم × 73.99 ملم × 7.25 ملم، وبوزن قدره 188 جرامًا، ويستمد الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 33 واطًا و الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا.

ويأتي هاتف Moto Razr 50 Ultra بسعر قدره 785 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 855 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.

في حين يأتي هاتف Moto Razr 50 بسعر قدره 510 دولارات لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 550 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.