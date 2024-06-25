مزرعة جرينيريشن العمودية.. ثورة في عالم الزراعة والأطعمة المحلية في دبي

أعلنت (جرينيريشن) Greeneration، المزرعة العمودية في دبي، توقيع شراكات إستراتيجية جديدة مع عدد من أشهر الطهاة والمطاعم في دبي، وتهدف هذه الشراكات إلى الارتقاء بقطاع الضيافة وتقديم تجارب طعام محلية استثنائية تُبهر زوار دبي.

وتحرص الشركة على اعتماد أحدث تقنيات الزراعة لإنتاج محاصيلها محليًا وفق أعلى معايير الاستدامة وخفض بصمتها البيئية، بما يضمن تلبية طلب المنتجات الطازجة المتزايد في دبي.

تنوع هائل يلبي جميع الأذواق:

تواصل جرينيريشن التزامها بتوفير المنتجات الطازجة والعالية الجودة والجاهزة للأكل دون استخدام المبيدات الحشرية، وذلك بالاعتماد على أساليب الزراعة العمودية المتقدمة.

وتشمل محفظة الشركة أكثر من 70 صنفًا من المحاصيل النادرة، بما يشمل: الزهور الصالحة للأكل، والنباتات الورقية مثل نبات شيسو والأقصليس والجرجير والمخملية، وأشهر أصناف خضروات الميكروجرين (الإنباتات الصغيرة) مثل براعم البازلاء والريحان ونبات الخردل والجرجير، التي يمكن إنتاجها بما يلبي احتياجات العملاء.

وتعليقًا على ذلك، قال رومان أوليانوف، المؤسس لشركة جرينيريشن: “تسعى جرينيريشن باستمرار إلى إنتاج محاصيل نادرة وعالية الجودة محليًا، بما يضمن تعزيز الاستدامة والارتقاء بتجارب تناول الطعام والضيافة. ويسرّنا اليوم التعاون مع نخبة الطهاة والمطاعم في دبي لتحقيق هذه الأهداف”.

وأضاف أوليانوف: “تحظى منتجاتنا بإعجاب الطهاة نظرًا إلى ندرتها وجودتها العالية والتزامنا بإنتاجها محليًا وفق معايير مستدامة، مما يتيح لهم تحضير أشهى الأطباق الطازجة باستمرار”.

تقنيات الزراعة المائية:

تساهم تقنيات الزراعة المائية التي تعتمدها جرينيريشن ضمن مزارعها العمودية المحلية في خفض كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية، مع تقليل استهلاك المياه بنحو 98% مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية.

وتُتيح هذه الممارسات الصديقة للبيئة للمطاعم والفنادق تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة، من خلال تقليل بصمتها البيئية وتعزيز مساهمتها في إيجاد منظومات غذائية مستدامة.

وتزود جرينيريشن أكثر من 20 عميلًا من أشهر المطاعم والمنشآت الفندقية في دولة الإمارات بالمحاصيل الطازجة العالية الجودة، ومنها: فنادق ومنتجعات ميلينيوم، وسالمون غورو، وأورفلي بروز وبيسترو آمارا، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، ومنتجع فورسيزونز، وصالة إيريس، ومطعم جونز، وفنادق ماريوت وإنتركونتيننتال، وغيرها.

وتعمل جرينيريشن مع هذه المنشآت على إثراء تجارب تناول الطعام المحلية في دبي وتوفير أطباق شهية تزخر بأجود المكونات الطازجة والغنية بالنكهات.

نجاحات في إكسبو كولينير 2024:

شاركت جرينيريشن خلال شهر مايو الماضي في معرض إكسبو كولينير 2024، الذي أُقيم في فى مركز إكسبو الشارقة، حيث عرضت نجاحها المستمر في إنتاج أفضل المكونات والتزامها بتعزيز الشراكات في مجال الطهو.

وبرزت منتجات الشركة في الأطباق الشهية التي ابتكرها الطهاة خلال الفعالية، لا سيما الزهور الصالحة للأكل مثل: البنفسج والبلسمينا والكبوسين والبغونية، والتي لاقت أصداءً إيجابية بفضل ألوانها الزاهية ونكهاتها المميزة.

كما نظّمت جرينيريشن خلال المعرض ورشة عمل بعنوان: “إثراء مشهد الطهو باستخدام الزهور الصالحة للأكل”، بالتعاون مع المركز الدولي لفنون الطهي. وتولى الشيف رومان أوليانوف الإشراف على الورشة بمشاركة الشيف دورجيش داربال من المركز، الذي عرض طرقًا مبتكرة لاستخدام منتجات جرينيريشن الطازجة في الطهو.

التزام بالجودة والتوصيل السريع:

توفر جرينيريشن خدمة متميزة لتوصيل المنتجات إلى شركائها ضمن دبي في اليوم التالي للقطاف، مما يضمن بقاءها طازجة وصالحة للاستخدام لأطول وقت ممكن. وتحظى هذه المحاصيل النادرة والعالية الجودة بإشادة واسعة من الطهاة، الذين يعتمدون عليها في تحضير مختلف أطباقهم، بدءًا من السلطات وأطباق الفطور ووصولًا إلى شرائح اللحم الفاخرة.