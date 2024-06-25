مبادرة إماراتية لتعليم أكثر من 1000 طالب من غزة خلال رحلة علاجهم

أبرمت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، و(ألف للتعليم) Alef Education، إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التعليم التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، شراكة لتوفير الاحتياجات التعليمية لما يزيد على 1000 طالب من قطاع غزة أثناء رحلة تلقيهم العلاج والرعاية الطبية، وذلك في مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي.

وتهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى توظيف التكنولوجيا المبتكرة لتوفير تجربة تعليمية شخصية وتفاعلية للطلاب.

وتأتي هذه الخطوة عقب إصدار وزارة التربية والتعليم قرارًا يقضي بإنشاء مركز تعليمي في مدينة الإمارات الإنسانية، وذلك لتوفير الخدمات التعليمية لأكثر من 1000 طالب من الطلبة ضيوف الدولة من قطاع غزة، حيث يجري تنفيذ هذا البرنامج حاليًا ويستمر حتى شهر يناير من عام 2025.

وبموجب الاتفاقية، تقوم (ألف للتعليم) بدور محوري في دعم هذه المبادرة من خلال:

توفير 1050 جهازًا ذكيًا للمدرسة الإنسانية.

منح الطلاب إمكانية الوصول إلى منصات (ألف للتعليم) المتطورة ومحتواها التعليمي المبتكر.

استخدام تقنيات رصد البيانات وتحليلها وإعداد التقارير، لدعم المعلمين في توفير تجربة تعلّم مُخصصة لكل طالب.

وتعليقًا على إطلاق هذه المبادرة، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: “نفخر بتعاوننا مع وزارة التربية والتعليم في هذه المبادرة الهادفة وذات المسعى النبيل لتوفير التعليم العالي الجودة للطلبة ضيوف الدولة من قطاع غزة، في إطار التزامنا بإحداث تأثير إيجابي في حياة الطلبة، والإسهام ببناء مستقبلٍ مشرق لهم عبر تسخير خبراتنا وتقنياتنا التعليمية المتقدمة. وتتماشى هذه الشراكة مع التزامنا برفد المجتمعات المحرومة حول العالم بالتعليم العالي الجودة تماشيًا مع مبادراتنا للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية”.

ألف للتعليم توفر تجربة تعليمية مبتكرة لطلاب غزة:

في إطار التعاون بين الجانبين، ستوفر شركة (ألف للتعليم) محتوى متوافقًا مع معايير وزارة التربية والتعليم في الإمارات باللغة العربية ضمن تسع مواد تعليمية، وذلك للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر.

كما سيُتاح للطلبة من الصف الثالث إلى الثامن محتوى (مسارات ألف)، وهو برنامج تكميلي لمادة الرياضيات يركز في التعلم الذاتي للطلبة ويوفر حلًا شاملًا لتحسين قدراتهم في هذه المادة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح الشركة برنامج (أبجديات) للصفين الثالث والرابع، مع توفير دروس تكميلية في الرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية.

وسيعمل خبراء ومتخصصو تنفيذ التعلم الرقمي في (ألف للتعليم) مع نحو 40 معلمًا لتزويدهم بالتوجيه والدعم الضروريين في مناهجها الدراسية، بما يضمن نجاح هذه المبادرة.

معلم الذكاء الاصطناعي:

ستقدم شركة (ألف للتعليم) أيضًا (معلم الذكاء الاصطناعي) Alef AI Tutor،كبرنامج تجريبي لإثراء تجربة تعلُّم الطلبة.

ويجسد هذا التعاون التزام وزارة التربية والتعليم وشركة (ألف للتعليم) بتوفير بيئة تتيح لكافة الطلبة إمكانية الحصول على التعليم العالي الجودة، تماشيًا مع قيم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية، ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).