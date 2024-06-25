كيفية استخدام وضع الألعاب في هواتف آيفون في نظام iOS 18

يساعد نظام iOS 18 في تحسين تجربة اللعب بألعاب الفيديو بنحو كبير باستخدام وضع الألعاب (Game Mode) المخصص لهواتف آيفون؛ إذ يؤدي تفعيل هذا الوضع إلى الحفاظ على معدلات التحديث العالية، وتحسين استجابة وحدات التحكم المرتبطة بالهاتف عبر البلوتوث وتحسين جودة الصوت في سماعات AirPods المتصلة بالهاتف وغير ذلك. فإذا كنت من هواة اللعب بألعاب الفيديو يمكنك استخدام وضع الألعاب الجديد القادم إلى هواتف آيفون في الخريف عبر نظام iOS 18 لتعزيز تجربة اللعب.

إليك المزيد من التفاصيل حول هذا الوضع وكيفية استخدامه في هواتف آيفون:

ما وضع الألعاب الجديد القادم إلى هواتف آيفون؟

وضع الألعاب (Game Mode) هو وضع جديد أضافته آبل إلى نظام iOS 18 بهدف تحسين تجربة اللعب بألعاب الفيديو في هواتف آيفون، وقد أشارت آبل إلى أن وضع الألعاب الجديد يقلل نشاط الخلفية للحفاظ على معدلات التحديث العالية باستمرار للتمتع بساعات من اللعب بسلاسة.

كما يُحسّن هذا الوضع استجابة وحدات التحكم المتصلة عبر البلوتوث، بالإضافة إلى ذلك، فإن زمن انتقال الصوت سيقل عند استخدام سماعات AirPods Pro 2 في أثناء اللعب كما سيوفر هذا الوضع دعمًا للصوت المكاني عند استخدام سماعات AirPods 3 أو AirPods Pro أو AirPods Max. وكل هذه التحسينات تجعل تجربة اللعب بألعاب الفيديو في هواتف آيفون سلسة وغامرة أكثر من قبل.

لم تذكر آبل المتطلبات المحددة لدعم هذا الوضع؛ مما يشير إلى أن جميع هواتف آيفون المتوافقة مع نظام iOS 18 ستدعمه.

كيفية استخدام وضع الألعاب الجديد:

لاستخدام وضع الألعاب في هواتف آيفون ثبّت الإصدار التجريبي من نظام iOS 18، أو يمكنك الانتظار حتى إطلاق الإصدار النهائي من نظام التشغيل الجديد، وبعد التحقق من تحديث النظام في هاتفك اتبع الخطوات التالية:

شغّل أي لعبة من ألعاب الفيديو في هاتفك. ستظهر أيقونة وضع الألعاب تلقائيًا في الجهة العلوية من الشاشة للدلالة على أن الوضع قيد التشغيل. إذا كنت ترغب في تعطيل هذا الوضع يدويًا، انقر فوق التنبيه المنبثق عندما تراه. و سيكون لديك بضع ثوانٍ فقط للنقر فوق التنبيه عندما يظهر إذا كنت تريد إيقاف تشغيل هذا الوضع.