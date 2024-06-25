كاسيو تطلق ساعتها الذكية G-SHOCK GBD-300

أطلقت كاسيو ساعتها الذكية G-SHOCK GBD-300 ضمن خط G-SQUAD لتتبع المسافة والسرعة والخطوات والسعرات الحرارية أثناء الماراثون والتدريبات، مما يجعلها مفيدة للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية.

وتتميز الساعة الجديدة بجسم أنحف وأصغر من النماذج التقليدية، مع راحة معززة بحزام يمنع الالتصاق بسبب العرق مع ضمان عدم الانزلاق.

كما أن الهيكل المتين مقاوم للماء حتى ضغط قدره 20 بارًا ويستخدم إطارين منفصلين لحماية الوحدة الرئيسية من الصدمات التي قد تلحق الضرر بالساعات العادية.

وتوفر الشاشة – التي هي من نوع LCD الأحادية اللون والعالية التباين – رؤية جيدة للوقت والتاريخ والمنبهات في وضح النهار.

وتشمل المزايا الإضافية أربعة منبهات ومؤقتًا للعد التنازلي وساعة إيقاف و 38 إعدادًا للتوقيت العالمي.

وتأتي الساعة الذكية مزودة بمزايا متقدمة لتتبع اللياقة البدنية وقياس المسافة والخطوات والسعرات الحرارية المحروقة، وتخزن ساعة كاسيو هذه البيانات لتحليل الأداء، مما يساعد الرياضيين في مراقبة تقدمهم وضبط تدريباتهم.

ويحمي الإطار المرتفع الشاشة التي يمكن إضاءتها تلقائيًا بضوء LED الشديد الإضاءة من خلال إمالة بسيطة للمعصم.

وتشتمل مزايا التتبع الصحي في G-SHOCK GBD-300 على المسافة والسرعة والسعرات الحرارية المحروقة لما يصل إلى مئة جولة.

وتعرض طريقة عرض السجل القابلة للتحديد عدد الخطوات لكل يوم من أيام الأسبوع أو مسافة الجري خلال الشهر.

ويتيح اتصال البلوتوث المنخفض الطاقة مع الهواتف الذكية إشعارات المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني وأحداث التقويم ومنشورات الوسائط الاجتماعية.

ويمكن ضبط الإشعارات لإصدار صوت تنبيه أو اهتزاز الساعة. وتتضمن الإمكانيات الإضافية باستخدام تطبيق G-SHOCK MOVE إنشاء خطة التدريب وتسجيل البيانات وتصحيح المسافة عبر النظام العالمي لتحديد المواقع.

وتصل سلسلة G-SQUAD GBD-300 الجديدة في شهر يوليو باللون الأسود GBD-300-1، والأبيض GBD-300-7، والأصفر GBD-300-9.

وتأتي ساعة كاسيو الجديدة بأبعاد قدرها 48.9 ملم × 47.4 ملم × 14.9 ملم، وتزن 60 جرامًا.

وتعمل الساعة لمدة عامين عبر بطارية ليثيوم CR2032، كما أنها مقاومة للصدمات.